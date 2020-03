Teams von Ordnungsämtern und Polizei werden am Sonnabend in der Region massiv Gastronomiebetriebe auf Einhaltung aller Corona-Erlasse überprüfen. Bei Verstößen droht die sofortige Schließung. Ursprünglich sollte auch am Sonntag kontrolliert werden – doch um 15 Uhr kündigte die Landseregierung an, dass Restaurants und Cafés am Sonntag gar nicht mehr öffnen dürfen.