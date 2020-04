Hannover

Die Stadt Hannover wird sich schriftlich an das Land Niedersachsen wenden mit der Bitte, die wegen der Corona-Pandemie gesperrten Spielplätze generell wieder öffnen zu dürfen. Dazu müsste die geltende Landesverordnung entsprechend geändert werden. Parallel prüft die Verwaltung gemeinsam mit der Region als zuständiger Gesundheitsbehörde, ob als Alternative eingeschränkte Freigaben der Plätze etwa nach dem Wolfsburger Modell möglich sind.

Wolfsburg will drei betreute Spielplätze stundenweise öffnen; Interessierte können dann einen 90-minütigen Aufenthalt dort vorab buchen. Das Angebot richtet sich besonders an Familien, die in kleinen Wohnungen ohne Garten oder Balkon leben. „Für die ist die aktuelle Situation eine große Herausforderung“, teilt das Rathaus als Begründung mit.

Es geht um 446 Plätze

„Dieses Modell hat den Nachteil, dass nur einzelne Familien und damit eine sehr begrenzte Anzahl von den Kindern in den Genuss des Spielplatzes kommen“, teilt die Stadt Hannover auf Anfrage mit. Deshalb sei die grundsätzliche Öffnung für alle Kinder eindeutig zu bevorzugen. Eltern hätten dann die Verantwortung, darauf zu achten, dass Abstands- und Hygieneregeln eingehalten würden. „Es gibt 446 Spielplätze in Hannover – da können dann schon einige Kinder gleichzeitig spielen, ohne sich zu nahe zu kommen“, erklärt die Verwaltung.

