Hannover

Die Stadt will Firmen und Freiberufler schnell und unbürokratisch finanziell unterstützen, die durch Umsatz- und Gewinneinbrüche infolge der Corona-Krise in Existenznöte gekommen sind. Insgesamt 10 Millionen Euro stellt sie dafür zur Verfügung und zahlt aus dem Topf branchenunabhängig einmalige Zuschüsse an Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitern. „Andere Hilfsprogramme von Bund und Land haben zu lange Vorlaufzeiten. Wir wollen das überbrücken“, sagte Oberbürgermeister Belit Onay am Mittwoch in einer Telefonkonferenz.

Verschärfte Situation seit Absage der Messen

Laut Stadtspitze steht das Thema schon seit Längerem im Fokus und hat sich mit Absage der Frühjahrsmessen verschärft. „Uns erreichen immer mehr Anrufe von Unternehmen, die um Hilfen beim Weg durch den Förderdschungel bitten“, sagte Wirtschaftsdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette. Weil kleinere Unternehmen und Freiberufler einen wesentlichen Bestandteil der Wirtschaftskraft des Standortes Hannover ausmachten, habe man sich zu dieser Form der Krisenunterstützung entschlossen.

Wer Geld aus dem Fördertopf erhalten will, muss als Firma oder Freiberufler seinen Sitz im Stadtgebiet haben und unmittelbar infolge der Corona-Pandemie – Stichdatum ist hier der 9. März – in eine existenzgefährdende wirtschaftliche Schieflage geraten sein. Dritte Bedingung: Die Notlage darf nicht mithilfe sonstiger Förder- oder Eigenmittel, insbesondere nicht allein durch Zuschüsse oder sonstige Hilfen von Land und Bund ausgeglichen werden können. „Eine Kombination mit sonstigen staatlichen oder EU-Hilfen ist aber möglich“, erklärt Tegtmeyer-Dette.

Förderhöhe bemisst sich nach Zahl der Mitarbeiter

Die Förderhöhe berechnet sich nach Zahl der Mitarbeiter. Bei fünf und weniger Mitarbeitern sind es 3000 Euro, bei bis zu zehn 5000 Euro einmaliger Zuschuss. Wer bis zu 50 Beschäftigte hat, kann 15.000 Euro beantragen. Größeren Firmen mit bis zu 250 Mitarbeitern will die Stadt mit 30.000 Euro helfen.

„Ein derartiges Hilfsprogramm ist eine zusätzliche Belastung für den Haushalt – noch mehr aber eine Investition in die Zukunft“, sagt Finanzdezernent Axel von der Ohe. Die Corona-Krise werde sich auf die Finanzen der Stadt in massiver Weise niederschlagen, vor allem aber große Teile der lokalen Wirtschaft vor zum Teil existenzielle Fragen stellen. Dem müsse man mit allen Instrumenten begegnen, die das kommunale Haushaltsrecht zur Verfügung stellt.

Stadt rechnet mit bis zu 2200 Anträgen

Anträge auf Zuschüsse sind online an den Fachbereich Finanzen der Stadt zu stellen, und zwar bis zum 30. April. „Wir arbeiten gerade an der Software und werden in der kommenden Woche startbereit sein“, sagt von der Ohe. Das benötigte Formular solle nur die notwendigsten Angaben abfragen und auf eine Seite Umfang beschränkt werden. Die Stadt rechnet mit etwa 2200 Anträgen und will sie nach dem Windhundprinzip entgegennehmen – wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Allerdings sei die Gesamtsumme auf die einzelnen Größenkategorien der Unternehmen aufgeteilt – wenn in einer von ihnen der Topf leer ist, wird nicht bei den anderen zugelangt.

Unternehmen mit Beratungsbedarf können sich bereits jetzt per E-Mail an die Adresse coronahilfe@hannoverimpuls.de wenden und erhalten dann nach spätestens einem Tag einen Rückruf, verspricht Tegtmeyer-Dette. Dafür sei das Team dort aufgestockt worden. Einen Rat hat Finanzdezernent von der Ohe unabhängig davon schon: „Wer seine Gewerbesteuervorauszahlungen wegen Umsatz- und Gewinneinbrüchen mindern will, sollte sich dafür direkt an die Stadt wenden. Der Umweg über das Finanzamt dauert viel zu lange.“

Von Bernd Haase