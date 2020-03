Hannover

Die Geschäfte sind geschlossen, kaum ein Mensch ist auf der Straße, Eltern sind wegen der Betreuung ihrer Kinder zu Hause, viele Hannoveraner arbeiten derzeit im Homeoffice: Die Stadt befindet sich im Ausnahmezustand. Eins läuft allerdings ganz normal weiter: Die Mitarbeiter des sogenannten Verkehrsaußendienstes sind weiter auf der Suche nach Falschparkern, wie Stadtsprecher Udo Möller am Mittwoch auf Anfrage mitteilte.

Anwohner sind verärgert

Anwohner in den Stadtteilen, in denen besondere Parkplatznot herrscht, ärgert das. Wie zum Beispiel Stephan Ising, der in der Oststadt wohnt. In Zeiten von Corona, in denen viele das Haus nicht verlassen könnten, gebe es praktisch keine verfügbaren Parkplätze mehr, sagt er. „Leider hat die Stadt Hannover offensichtlich keine dringenderen Aufgaben, als fleißig Tickets für Falschparker zu verteilen“, meint Ising. Er fordert von der Verwaltung mehr Augenmaß.

Generell sei es so, dass keine rechtsfreien Räume geschaffen werden könnten, sagt Stadtsprecher Möller. Deshalb müsse „grob verkehrswidriges oder gefährdendes Parken“ geahndet werden. Das gelte besonders für die Sicherung unter anderem von Flucht- und Rettungswegen, Feuerwehrzuwegen und Kreuzungen.

„Kein Verzicht auf Kontrolle“

Zudem sei die Parkordnung auf öffentlichen Parkplätzen wegen der Corona-Krise nicht außer Kraft gesetzt. Einen vollkommenen Verzicht auf Kontrolle kann sich die Stadt deshalb gar nicht oder nur sehr schwer vorstellen. Es sei aber im Rathaus auch klar, dass durch die gegenwärtige Situation ein erhöhter Parkdruck herrsche, ergänzt Möller. Deshalb seien die Mitarbeiter des Verkehrsaußendienstes „zu erhöhter Sensibilität angehalten“.

Wenn sich in Einzelfällen herausstellen sollte, dass bei Verstößen nachweislich Krankheit oder Quarantäne in Zusammenhang mit Corona eine Rolle gespielt haben sollten, werde die Stadt dies bei der Beurteilung von Knöllchen sicher auch berücksichtigen, sagt der Sprecher. Er schließt nicht aus, dass es für diese Fälle in den kommenden Tagen, je nach Entwicklung der Gesamtlage, noch genauere Regelungen geben könnte.

Von Mathias Klein