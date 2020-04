Hannover

Die Stadt Hannover erweitert schrittweise ab Montag, 27. April, die Möglichkeiten für Bürger, persönlich Angelegenheiten in Behörden zu regeln sowie städtische Einrichtungen zu nutzen. Dabei steht der Schutz von Personal und Kunden im Vordergrund. Die Abstandsregeln von 1,5 Metern sind einzuhalten. Wenn dies nicht möglich ist, ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Bürgerämter: Pässe und Kfz-Zulassung

Zum Abholen von Personalausweisen und Reisepässen sowie der Zulassung von Kraftfahrzeugen müssen Bürger aus rechtlichen Gründen persönlich erscheinen. Ab 27. April können sie dafür Termine telefonisch unter (05 11) 16 83 20 00 ( Personalausweise und Reisepässe) sowie (05 11) 16 84 49 18 und 16 84 45 39 (Zulassung) vereinbaren.

Vom 29. April an kommen – zunächst in einem Bürgeramt, das noch bekannt gegeben wird – weitere Dienstleistungsangebote hinzu. Auch dazu ist eine Terminvereinbarung erforderlich. Das gesamte Dienstleistungsangebot im Fachbereich Öffentliche Ordnung soll ab 4. Mai wieder vollständig verfügbar sein.

Fachbereich Finanzen

Für Steuer- und Vollstreckungsangelegenheiten sind ab 27. April telefonisch Terminvereinbarungen möglich.

Stadtbibliothek

Die Zentralbibliothek an der Hildesheimer Straße öffnet ab 4. Mai mit reduziertem Service und für eine eingeschränkte Besucherzahl. Möglich sind Ausleihe und Rückgabe von Büchern und anderen Medien zu den üblichen Öffnungszeiten. Der längere Aufenthalt, so auch das Lesen von Tageszeitungen oder Arbeiten sind bis auf Weiteres nicht zugelassen.

Auch Stadtteilbibliotheken, in denen die Abstandsregelungen eingehalten werden können, werden wieder öffnen. Auf der Homepage www.stadtbibliothek-hannover.de gibt es dazu in den nächsten Tagen genaue Informationen. Zentralbibliothek, Nordstadtbibliothek sowie Stadt- und Schulbibliothek Bothfeld bieten bereits einen telefonischen Bestell- und Abholservice.

Sozialleistungen

Der Fachbereich Soziales ist außer mittwochs täglich von 8.30 bis 12.00 Uhr für Not- und Eilfälle geöffnet. Dienstleistungen rund um Sozialhilfe und Wohngeld sind trotz Corona-Krise durchgängig gewährleistet. Für alle anderen Kunden ist der Fachbereich Soziales telefonisch, schriftlich und per E-Mail zu erreichen.

Kinder und Familie

Eine eingeschränkte Öffnung für Bürger bieten verschiedene Dienststellen des Fachbereichs Soziales ab 4. Mai. Dazu gehört das zentrale Dienstgebäude am Ihmeplatz 5 mit wirtschaftlicher Jugendhilfe, Beurkundungen, Elterngeld und Unterhaltsvorschuss.

Der Kommunale Sozialdienst bietet Telefonberatung und Beratung vor Ort nach vorheriger, auch kurzfristiger, Terminvereinbarung. In akuten Krisensituationen wie Kindeswohlgefährdung erfolgen Hausbesuche. In der Jugend-, Familien- und Erziehungsberatung sowie der Schüler- und Elternberatung sind Beratungsgespräche durch einzelne Mitarbeiter mit Einzelpersonen in den üblichen Beratungsräumen geplant.

Das Familienservicebüro bietet Termine, falls keine telefonische Klärung der Fragen möglich ist. Die Fluxx-Notfallbetreuung wird wieder angeboten.

Senioren

Die Seniorenberatung läuft seit dem Beginn der Corona-Krise telefonisch. Ab 4. Mai sind persönliche Beratungen nach telefonischer Terminvereinbarung bei Bedarf wieder möglich.

Bürgerservice Bauen

Die Öffnung des Bürgerservice Bauen für Kunden ist ab 4. Mai geplant. Der Fachbereich Planen und Stadtentwicklung bietet ebenfalls ab 4. Mai individuelle Beratungs- und Abstimmungsgespräche, planungsrechtliche Beratung sowie allgemeine Bauberatung, sofern eine elektronische oder telefonische Klärung nicht möglich ist.

Tiefbau

Im Fachbereich Tiefbau war in lediglich drei Arbeitsbereichen der Besuch eingeschränkt (Schilderverleih an Dritte im Werkhof Burgweg, Aushändigen von Maschseeplaketten für Bootsführer sowie Ausstellen von Parkausweisen für Handwerk, behinderte Menschen, Anwohner). Spätestens am 4. Mai sind diese Bereiche unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen wieder geöffnet.

Umwelt und Stadtgrün

Für Fragen zu Umweltzone, Baumschutz und Friedhofsbüros ist der Fachbereich Umwelt und Stadtgrün telefonisch und elektronisch erreichbar. Ab 4. Mai soll es auch die Möglichkeit zum persönlichen Gespräch wieder geben.

Stadtentwässerung

Die Stadtentwässerung nimmt ab 27. April ihre Überwachungsaufgaben im Bereich Grundstücksentwässerung mit Kundenkontakt wieder auf.

