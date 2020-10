Hannover

Studierende mit mehreren Tausend Euro Schulden hat Sozialberaterin Karen Tepel jetzt häufiger in ihrer Sprechstunde. Der wirtschaftliche Einbruch durch die Corona-Pandemie trifft junge Leute an der Uni oft hart, dabei sollten sie sich im Idealfall eigentlich hauptsächlich auf ihr Studium konzentrieren. „Bei vielen Studenten ist ihr Budget eng gestrickt, liegt vielleicht bei 750 bis 800 Euro im Monat. Die Mehrheit studiert ohne Bafög“, betont Tepel, Beraterin im Studentenwerk Hannover.

Als im März viele Betriebe ihre Tätigkeit herunterfuhren, verloren zahlreiche Studierende ihre Jobs und damit oft einen Großteil ihrer Einnahmen. Oft arbeiten sie in Branchen, deren Zeiten sich mit dem Studium gut kombinieren lassen wie Gastronomie, Fitnessstudios, Events oder Dienstleistungen rund um Schule und Kinderbetreuung. Andere hatten Aushilfsjobs in Firmen, die in Kurzarbeit gingen.

Anzeige

„Wenn diese Firmen ihre Produktion wieder hochfahren, geht die Stammbelegschaft vor“, berichtet die Sozialberaterin. Andere Branchen liegen weiter brach, oder das Geschäft läuft auf niedrigem Niveau. Events und Messen finden kaum statt. „Die Angebote studentischer Zeitarbeitsfirmen sind komplett weg. Sie kommen irgendwann wieder, aber nicht dieses Jahr“, schätzt Tepel.

Bei der Sozialberatung melden sich dann Studierende, deren Familien nicht plötzlich mehr Geld überweisen können. Manche Eltern sind selbst in Kurzarbeit oder als Selbstständige von der Krise betroffen.

Neue Jobs oft schlechter bezahlt

Sozialberaterinnen im Studentenwerk wie Karen Tepel führen die Gespräche jetzt meist per Telefon. Quelle: Katrin Kutter

Inzwischen sind manche Studenten in ihren alten Job zurückgekehrt, allerdings mit geringerer Stundenzahl. Andere arbeiten jetzt in schlechter bezahlten Tätigkeiten im Bringdienst, Schnellimbiss oder Supermarkt. Die Zeit, die sie deshalb zusätzlich zur Existenzsicherung aufwenden müssen, fehlt im Studium. „Das erhöht die Angst, das Pensum nicht zu schaffen“, berichtet die Beraterin. Manche Studierende erzählen ihr jetzt von Schlaf- und Konzentrationsstörungen.

In Not geraten sind auch etliche ausländische Studenten, die oft Ingenieurfächer studieren. Sie lernen zeitweise sehr intensiv, arbeiten dafür in anderen Monaten komplett in der Industrie. „Sie verdienen sonst im März und April mehrere Tausend Euro, mit denen sie bis zur nächsten in Klausurenphase über die Runden kommen“, berichtet Tepel. Dieses Jahr fiel das weg, die Kreditkarten sind mit bis zu 6000 Euro belastet.

Studenten schieben Schulden vor sich her

Aber auch viele einheimische Studenten schieben jetzt beträchtliche Schulden vor sich her, die sie bei Vermietern, Krankenkassen oder Bekannten gemacht haben. Etwa Alleinerziehende, die sich neben dem Studium mehrere Monate um ihre Kinder kümmern mussten, während Kitas und Schulen geschlossen waren. Zeit zum Arbeiten blieb nicht. „Das Studium lief ja online weiter. Und wenn Studierende die vorgeschriebenen Leistungen nicht erfüllen, geraten sie schnell über die Regelstudienzeit.“

Der Druck, der auf den Studenten lastet, spiegelt sich in den gestiegenen Beratungszahlen. Die Sozialberatung des Studentenwerks verzeichnete von März bis September mehr als 3000 Gespräche am Telefon oder inzwischen auch wieder direkt – rund 64 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Der Asta der Leibniz-Universität hofft jetzt darauf, dass Niedersachsen tatsächlich die Studiensemester während der Corona-Zeit anders bewertet als üblich. Denn auch das Onlinestudium an sich führt zu Reibungsverlusten. „Diese Semester sollten nicht auf die Studienzeit angerechnet werden, Studierende aber Studienleistungen erbringen können“, erläutert Antonia Otte, Referentin für Soziales im Asta.

Von Bärbel Hilbig