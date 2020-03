Hannover

Viele Berufstätige bangen in der Corona-Krise um ihre Einkünfte. Betroffen sind aber auch Studenten, denen jetzt von einem Tag auf den anderen ihre Jobs weggebrochen sind. Viele haben bisher in Kneipen oder Einzelhandel gearbeitet und hängen nun in der Luft. So wie Julia, die Sozialwissenschaften an der Leibniz-Uni studiert und bald nicht mehr weiß, wie sie ihre 600 Euro Miete bezahlen soll. Zuletzt hatte sie in einem Fachgeschäft in der City gejobbt. Von 900 Euro Verdienst im Monat und 300 Euro von den Eltern konnte sie etwas Geld zurücklegen. Mit dem Ersparten wollte die junge Frau ein unbezahltes Praktikum finanzieren, das sie jetzt zum Studienabschluss noch machen muss.

„Ich brauche das Geld dringend und hatte auch noch gar nicht genug zusammen“, erzählt die 24-Jährige. Nun schmilzt ihr Polster dahin. Immerhin hatte Julia jetzt ein Vorstellungsgespräch als Kassiererin im Supermarkt. Der Job ist schlechter bezahlt als der alte, aber immerhin. „Ich bin aber noch völlig im Ungewissen, ob und wie viel ich dort überhaupt arbeiten darf“, sagt die Studentin. Ihre Eltern können Julia nicht zusätzlich unterstützen, sie betreiben einen kleinen Tante-Emma-Laden. „Wir wissen nicht, wie lange der noch funktioniert.“

Viele Studenten sind auf Jobs angewiesen

Das Problem für Studenten: Sie können keine Sozialleistungen oder Kurzarbeitergeld beziehen, weil sie ja hauptberuflich studieren. „Die Frage ist jetzt, wie wir die nächsten Monate überstehen, gerade wenn jetzt die Eltern selbst vor finanziellen Problemen stehen“, sagt Lennart Patzschke vom Asta der Hochschule Hannover. Mehr als zwei Drittel der Studierenden sind laut Erhebung des Deutschen Studentenwerks neben dem Studium erwerbstätig, bei den Ausländern sind es sogar 75 Prozent. „Die meisten Studenten sind auf das Geld aus ihrem Nebenverdienst angewiesen“, betont Patzschke. Bafög bekommen nach neueren Zahlen nur noch 16,8 Prozent der Studierenden.

Studentenwerk fordert Hilfen

In der aktuellen Krisensituation fordert das Studentenwerk deshalb einen Studienfonds von Bund und Ländern, mit dem Studenten in finanziellen Notlagen unbürokratisch geholfen wird. Die gewählten Studenten in verschiedenen Landes-Asten-Konferenzen schlagen ab Ende März eine Soforthilfe von 3000 Euro vor, die Studenten in den nächsten drei Monaten bei der Deckung ihrer Ausgaben hilft. Der Asta der Hochschule Hannover spricht von bis zu 2500 Euro. Wenn nachträglich im Einzelfall die Bedürftigkeit festgestellt wird, soll der Bund die Kosten der Soforthilfe tragen. Sonst soll sich die Zahlung in einen zinslosen Kredit umwandeln.

Bafög-Antrag stellen

Das Studentenwerk rät Studenten aber auch, im Zweifelsfall einen neuen Bafög-Antrag zu stellen oder den alten Antrag zu aktualisieren. Das lohnt sich, wenn die Eltern wegen Jobverlusts oder Kurzarbeit nun weniger oder keinen Unterhalt mehr zahlen können. Oder auch, wenn die Studenten eigentlich Anspruch auf Bafög haben, den Antrag aber bisher vermeiden wollten. „Wenn der Nebenjob nun komplett wegbricht, kann Bafög eine gute Alternative sein, gerade für Studierende, die bisher lieber gejobbt haben, als eine vermeintlich geringe Förderung abzurufen“, sagt Achim Meyer auf der Heyde, Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks. Außerdem rät das Studentenwerk zu Jobs in Gesundheitswesen, Einzelhandel und Landwirtschaft, wo jetzt dringend Helfer gebraucht werden.

Von Bärbel Hilbig