Hamsterkäufe aus Furcht vor Quarantäneanordnungen in der Coronaepidemie sorgen für manchen Engpass im Supermarkt bei Klopapier, Nudeln und Fertiggerichten – auf die Arbeit der Tafel in Hannover hat das nach Angaben von Leiterin Katja Keßler jedoch derzeit überhaupt keine negativen Auswirkungen.

Auch bei den Tafeln im Umland ist von Engpässen bei der Versorgung der Bedürftigen keine Rede. „Eher im Gegenteil“, sagt etwa Jürgen Kassebeer vom Vorstand der Tafel in Neustadt.

Vor Engpässen hatte am Montag der Vorsitzende der Tafeln in Deutschland gewarnt. „Mehrere Tafeln haben zum Teil deutlich weniger Lebensmittel erhalten.“ Jochen Brühl führte das auf die Vorratskäufe zurück, die derzeit manche Menschen angesichts der Coronaverbreitung tätigen. Entsprechend weniger Ware bleibe am Ende, die Supermärkte den Tafeln spenden könnten.

Hannöversche Tafeln wundert sich

Dem widersprechen die Tafeln in Hannover und Umgebung. „Wir sind verwundert, was der Bundesverband da für Parolen ausgibt“, sagte Katja Keßler von der Hannöverschen Tafel der HAZ. „Das ist ein künstlich aufgebauschtes Thema.“ Das Geschäft der Tafel speise sich vor allem aus leicht verderblicher Ware. „Obst und Gemüse wird aber nicht gehamstert. Da haben wir keine Einschränkungen.“

„Obst und Gemüse wird nicht gehamstert“: Die Hannöversche Tafel kann Bedürftige weiterhin mit Gemüse versorgen. Quelle: Katrin Kutter (Archiv)

So auch die Erfahrung bei der Tafel in Neustadt: „ Engpässe gibt es nicht, weil die Tafel ohnehin kaum die typischen haltbaren ,Hamsterwaren‘ ausgibt, sondern eher Frischwaren wie Gemüse oder Brot“, sagt Vorstandsmitglied Brühl. Ähnlich in Garbsen: „Wir haben von einem Rückgang an Spenden noch nichts bemerkt“, sagt Klaus-Günter Bertram, Leiter der Ausgabestelle in Garbsen. „ Hamsterkäufe betreffen ja eher die haltbaren Lebensmittel wie Nudeln, Reis und Konserven.“

Es gibt Engpässe in Supermärkten

Engpässe in manchen Supermärkten hat es in den vergangenen Tagen tatsächlich gegeben. Diese betrafen aber in erster Linie Hygieneartikel wie Klopapier und unverderbliche Waren wie Nudeln und Fertigmahlzeiten – das Land hat darum schon das Transportverbot an Sonntagen aufgehoben.

Soweit die Tafeln haltbare Sachen wie Nudeln verteilen, stammten diese aus Spendenaktionen von Rotariern, Lions, Rewe, Bundeswehr oder 96. „Solche Spendenaktionen, wo die Verbraucher aufgefordert werden, ,ein Teil mehr‘ für die Tafeln in den Einkaufskorb zu legen, finden aber nicht im März, sondern zum Jahresende statt“, sagte Keßler. „Davon haben wir noch ordentlich was da, und das wird auch weiter verteilt“. Anders würde es nur, wenn es zu weitgreifenden Bewegungseinschränkungen oder Quarantänen käme.

Reaktion auf Corona - einige Tafeln denken über Lieferdienste nach Als Reaktion auf die Ausbreitung des Coronavirus denken die Tafeln in Niedersachsen und Bremen verstärkt über alternative Möglichkeiten der Lebensmittelausgabe nach. Die Tafeln müssten sich darauf einstellen, dass Mitarbeiter auch unter Quarantäne gestellt werden könnten, sagte der Vorsitzende des Landesverbandes der Tafeln in Niedersachsen und Bremen, Manfred Jabs, in Bremerhaven: „Da sind wir gerade am Überlegen, wie man das am besten managen kann.“ Einige Tafeln seien schon dazu übergegangen, überhaupt nicht mehr in direktem Kontakt mit den Kunden zu treten: Die Menschen stellen eine leere Einkaufstasche im Eingangsbereich ab, diese wird von den Mitarbeitern befüllt und wieder in den Eingangsbereich zurückgestellt. Andere Überlegungen gingen in Richtung Lieferservice. „Es gibt bereits Tafeln, die für Kranke und Gebrechliche die Lebensmittel nach Hause bringen“, sagte Jabs. Da das aber sehr aufwendig sei, was Personal und Fahrzeuge angehe, glaube er nicht, dass dieses Modell viele Nachahmer finde. Gerade die Tafeln in Braunschweig, Wolfenbüttel oder Göttingen seien sehr erfinderisch. „Bei den Tafeln, bei denen viele junge Leute arbeiten, sind auch immer pfiffige Ideen“, sagte Jabs. Medizinstudenten bei der Tafel in Göttingen böten etwa auch Hygiene-Schulungen für die ehrenamtlichen Mitarbeiter an. Auch die Tafeln haben dabei das Problem, an ausreichendes Desinfektionsmaterial zu kommen. Teilweise gebe es Engpässe. Eine Unterstützung durch die Behörden wäre gut, sagte Jabs.

Von Karl Doeleke, Kathrin Götze und Gerko Naumann