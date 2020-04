Leibniz-Universität und Medizinische Hochschule Hannover testen jetzt mögliche Corona-Infizierte in einer mobilen Teststation. Im ersten Schritt geht es um vorsorgliche Tests für Klinik-Personal, zunächst MHH-Mitarbeiter. Doch es gibt bereits Anfragen von zahlreichen Firmen für die Container – in denen es vom Abstrich bis zum Ergebnis nur acht Stunden dauert.

Mobile Corona-Teststation geht in Hannover an den Start

