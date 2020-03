Hannover

Zum Beginn der neuen Woche sollten überall in Niedersachsen regionale Testzentren eingerichtet sein, in denen Medizinpersonal bei Corona-Verdachtspatienten Abstriche nehmen können. Daraus wird aber mindestens im Raum Hannover nichts. „Wir haben noch kein Grundstück, suchen noch nach Personal – und wir haben noch große Probleme, die vorgeschriebene Schutzkleidung zu besorgen“, sagt Dietmar Haffke von der Kassenärztlichen Vereinigung (KVN), die die Zentren in Absprache mit den Gesundheitsämtern einrichtet.

Corona-Krisenstab hat Testzentren angeschoben

Der Corona-Krisenstab des Landes hatte am vergangenen Montag beschlossen, dass die Zentren eingerichtet werden sollen. Landesgesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD) hatte gesagt, damit entlaste man „die Allgemeinmediziner in Niedersachsen und sorgen gleichzeitig dafür, dass die Schutzkleidung für das medizinische Personal in diesen Zentren möglichst effizient genutzt werden kann“. In einigen Landkreisen soll die Eröffnung der Testzentren bereits auf gutem Weg sein. Für Hannover aber hofft Haffke, dass vielleicht zum Ende der neuen Woche zumindest die Raumfrage geklärt sein könne und man beim Personal weiter sei.

„Hygienische Bedingungen sind größtes Problem“

KVN-Sprecher Haffke sagt, dass „verschiedene Angebote“ für die Nutzung von Immobilien vorlägen. Man denke aber auch über das Aufstellen von Containern nach, wie es in einigen anderen Bundesländern bereits praktiziert wird. Benötigt werde außer Räumen aber auch Personal: Ärzte zum Beispiel, die eigentlich im Ruhestand sind oder sich ehrenamtlich betätigen wollen, dazu werde medizinisches Fachpersonal benötigt. „Größtes Problem sind die hygienischen Bedingungen“, sagt Haffke. Am Markt für Schutzkeidung hätten die Preise in den vergangenen Wochen um das Sechs- bis Achtfache zugenommen.

Kassenärzte sind in der Verantwortung

Die Arbeitsteilung im Gesundheitswesen sieht vor, dass die niedergelassenen Ärzte für die Abstriche bei Infektionsverdacht zuständig sind. Weil viele Hausarztpraxen um die Gesundheit ihres Personals fürchten, hapert es überall. Die zentralen Testzentren sollen dieses Problem lösen. Für Finanzierung und Organisation seien entsprechend die Kassenärztlichen Vereinigungen zuständig, sagt der Sprecher des Landesgesundheitsministeriums, Oliver Grimm. Haffke sagt, man werde sich die Kosten später sicherlich teilen müssen, weil es ja auch um öffentliche Gesundheistfürsorge gehe – aber zunächst gehe es nicht um Finanzierungsfragen, sondern um die Organisation.

Nur ein Zentrum für die Region Hannover ?

Offen ist noch, ob es für die gesamte Region Hannover nur ein Testzentrum geben wird. Die Region hat die Ausdehnung des Saarlands. „Die Region ist riesig“, sagt Haffke. Eigentlich müsse man mehrere Testzentren einrichten – allein schon, um zu verhindern, dass Verdachtspatienten mit öffentlichen Verkehrsmitteln quer durch die Region fahren. Zunächst aber ist man bei der KVN glücklich, wenn das erste Zentrum steht.

Die Hessen hatten eine pfiffige Idee

In mehreren anderen Bundesländern sind derweil schon mehrere Testzentren in Betrieb. Die Hessen hatten eine pfiffige Idee: Sie haben im Ort Groß-Gerau ein Drive-In-Testzentrum eingerichtet. Dort können Verdachtspatienten mit dem Auto vorfahren, der Arzt nimmt den Abstrich im Fahrzeug. So minimiert man das Infektionsrisiko gegenüber Unbeteiligten.

Wer kommt ins Testzentrum ?

Ob es solche Ergänzungen auch in Hannover geben wird, hängt unter anderem vom Standort ab. Fest steht aber bereits: Niemand darf aus eigenem Antrieb vorstellig werden. „Es gilt weiterhin die Regel, dass Patienten mit Corona-Verdacht als erstes ihren Hausarzt informieren sollen – unbedingt per Anruf, nicht durch persönliches Erscheinen“, sagt Haffke. Der Hausarzt entscheide dann, ob er den Patienten zu sich in die Praxis bittet oder ins Testzentrum schickt.

Von Conrad von Meding