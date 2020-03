Der Virologe und Tiermediziner Albert Osterhaus ist seit 2014 Direktor des „Research Center for Emerging Infections and Zoonoses“ an der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Dort beschäftigen sich rund 100 Mitarbeiter mit Krankheiten, die vom Tier auf den Menschen übertragbar sind. Dazu gehören Influenzaviren, Viren der klassischen Schweinepest, der Frühsommer-Meningoenzephalitis – und das sich aktuell ausbreitende Coronavirus.

Im April 2003, auf dem Höhepunkt der SARS-Epidemie, wies eine Arbeitsgruppe um Osterhaus neben anderen nach, dass die Krankheit durch ein bis dahin unbekanntes Coronavirus verursacht wird, das unter anderem in Zibetkatzen und Fledermäusen vorkommt. 2016 wurde Osterhaus dafür vom Global Virus Network, einer Vereinigung führender Virologen, im japanischen Sapporo mit dem „ Robert Gallo Award for Scientific Excellence and Leadership“ ausgezeichnet.

In der Arbeit des Niederländers geht es darum, wichtige Zusammenhänge zwischen Erkrankungen von Mensch und Tier unter der Berücksichtigung von Umweltfaktoren zu erkennen. Gemeinsam mit seinen Arbeitsgruppen war er so beispielsweise an der Entdeckung von über 50 Viren bei Mensch und Tier beteiligt und unterstützt die World Health Organization ( WHO) bei der Bekämpfung weltweit relevanter Krankheiten wie SARS, MERS und der Vogelgrippe.