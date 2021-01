Hannover

Eine erweiterte Maskenpflicht in Bussen und Bahnen braucht nach Auffassung der Üstra eine gewisse Zeit zur Umstellung. „Man muss den Menschen erst einmal die Gelegenheit geben, sich die entsprechenden Masken zu besorgen“, sagt der Pressesprecher der Üstra, Udo Iwannek. Er verwies auf eine Übergangsfrist in Bayern vor der dortigen Pflicht zum Tragen von FFP-2-Masken in Bussen und Bahnen. Anschließend werde die Üstra „alles in unserer Möglichkeit stehende unternehmen“, um diese Pflicht auch durchzusetzen. Dazu würden die Mitarbeiter des Sicherheitsunternehmens Protec und die Kontrolleure eingesetzt, Unterstützung käme von der Polizei.

„ Maskenpflicht wird beachtet“

Die Bundesregierung und die Länderchefs haben sich am Dienstag auf eine Pflicht zum Tragen sogenannter medizinischer Masken in Bussen und Bahnen verständigt – dazu zählen laut Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) „OP-Masken oder solche mit dem Standard FFP2“. Masken mit anderen Schutzstandards oder selbst genähte und gekaufte Stoffmasken sind dann in Bussen und Bahnen sowie beim Einkaufen nicht mehr zulässig. Jetzt müsse zunächst das Land Niedersachsen eine Verordnung schreiben. Wenn die da sei, werde die Üstra diese auch umsetzen, betont Iwannek.

Derzeit werde die allgemeine Maskenpflicht in Bussen und Bahnen der Üstra von der „ganz, ganz großen Mehrheit der Fahrgäste“ beachtet, berichtet der Sprecher. Es gebe nur wenige Fälle, in denen eingegriffen werden müsse, weil sich Fahrgäste weigerten, eine Maske aufzusetzen.

„Fahrgastzahlen gegen deutlich zurück“

Eine Forderung von Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD), das Angebot von Bussen und Bahnen auszuweiten, könne von der Üstra umgesetzt werden. Wenn von der Region Hannover der Auftrag käme, mehr Fahrzeuge einzusetzen, werde das Verkehrsunternehmen das auch tun, meint Iwannek. Er berichtete aber auch, dass die Fahrgastzahlen derzeit deutlich zurückgegangen seien. Weil hatte die Ausweitung des Verkehrs mit Bussen und Bahnen vorgeschlagen, damit dort die Abstände besser eingehalten werden können.

Von Mathias Klein