Hannover

Die Nahverkehrsunternehmen Üstra und Regiobus ändern erneut ihre Fahrpläne in einigen Bereichen. „Die bisherigen Sonderfahrpläne werden bedarfsorientiert angepasst“, teilen die Unternehmen mit. An den wegen der Corona-Krise eingeführten Fahrplänen hatte es Kritik von Kunden gegeben.

Bei Regiobus gilt bald der Sonnabendfahrplan

Die Regiobus fährt vom kommen Dienstag, 24. März, an nicht mehr wie bisher nach dem Ferien-, sondern nach dem Sonnabendfahrplan. „Nach Bedarf und Relevanz wird dieses Angebot erweitert, insbesondere wenn es um die Bedienung wichtiger Einrichtungen wie Krankenhäuser, Apotheken und dem Lebensmitteleinzelhandel geht“, kündigt Regiobus an. Dazu gibt es ein Servicetelefon für Firmen und Institutionen unter der Rufnummer (0511) 36888790, das werktags von 9 bis 15 Uhr erreichbar ist.

Mehr Stadtbahnen am frühen Morgen

Die Stadtbahnen der Üstra fahren sonntags von 5.30 Uhr an wieder so wie an Sonn- und Feiertagen üblich und damit häufiger als zuletzt – wobei aber die erste Abfahrt für alle Linien am Kröpcke startet. Außerdem wird die Üstra an Werktagen vom kommenden Montag, 6 Uhr, an den 15-Minuten-Takt für Stadtbahnen einführen – das ist eine Stunde früher als bisher. Dies soll vor allem Berufspendlern helfen.

Nachtsternverkehr entfällt

Wie angekündigt stellen die beiden Verkehrsunternehmen auf der anderen Seite bereits von diesem Wochenende an das Nachtangebot ein – bei der Üstra der Nachtsternverkehr, bei der Regiobus die Nachtliner und Ruftaxis. Letzte Stadbahnabfahrt bei der Üstra ist dann um 0.45 Uhr am Kröpcke. Dies sei eine Reaktion auf die eingeschränkten Möglichkeiten im Freizeitbereich, heißt es zur Begründung.

Anders als bei vielen Einrichtungen bleibt das Kundenzentrum der Üstra am Platz der Weltausstellung regulär geöffnet. Die Regiobus-Servicestelle in der Georgstraße empfängt ebenfalls weiter Publikum, allerdings mit verkürzten Öffnungszeiten. Werktags von 9 bis 15 Uhr sind Mitarbeiter vor Ort.

Von Bernd Haase