Hannover

Das Coronavirus breitet sich jetzt auch in Europa rasend schnell aus. Höchste Priorität hat für die Gesundheitsbehörden, die Infektionswege nachzuvollziehen, um so die weitere Verteilung zu reduzieren. Am Robert-Koch-Institut denkt man jetzt auch darüber nach, dafür Handy-Apps einzusetzen – möglicherweise mit einer Technik, wie sie aktuell an der MHH in Hannover gemeinsam mit der Hamburger Firma Ubilabs und dem Jungunternehmer Maxim Gleser von ipGloves entwickelt wird.

„Spread the app, not the virus“

GeoHealth ist der Name des hannoverschen Projekts, der Werbespruch lautet: „Spread the app, not the virus“ (übersetzt: Verbreitet die App, nicht den Virus). Eine ähnliche Anwendung ist in Süd-Korea bereits im Einsatz. Die Neuentwicklung soll jetzt in Europa mit höheren Datenschutzstandards bei der Bekämpfung des Virus helfen.

GeoHealth-App nutzt Bewegungsprofile

Die Applikation nutzt das auf Handys übliche Tracking der Bewegungsprofile. Wenn die App eingeschaltet ist und viele Menschen sie nutzen, dann kann die Technik anonymisiert ermitteln, mit wem man wie lange in einem Raum war, etwa bei Konzerten oder Busreisen. Wenn einer aus der Gruppe später positiv auf das Coronavirus getestet wird und das in seine App eingibt, errechnen Algorhythmen blitzschnell für alle anderen, wie hoch ihr Risiko war, sich an dem Tag angesteckt zu haben. Die Bewegungsdaten werden von Google und Apple ohnehin über längere Zeiträume gespeichert, wenn sie freigegeben sind.

Eine Ampel zeigt das Corona-Risiko

Ausgegeben wird das Ergebnis auf dem Handy des Nutzers in Form einer Ampel. Rot heißt hohes Risiko, man sollte einen Arzt konsultieren. Gelb heißt, dass man zwar Kontakt hatte, aber selbst entscheiden kann, wie man sich verhält. Grün bedeutet Entwarnung. Die Einstufung der Ampelfarben soll mithilfe Künstlicher Intelligenz vorgenommen werden. „Wenn man stundenlang in einem Reisebus mit einem Infizierten gesessen hat, wie es im Fall der Uetzer Infektionen war, dann wird die Ampel mit Sicherheit rot“, sagt Jungunternehmer Maxim Gleser von der Firma ipGloves. „Wenn man dagegen an der Straße an jemandem vorbeigegangen ist, der infiziert war, ist das Risiko so gering, dass wohl grün angezeigt wird.“ Hat man sich aber mehrfach am Tag in Ansammlungen aufgehalten, bei denen einzelne infiziert waren, etwa im Supermarkt oder bei Konzerten, dann errechne die App möglicherweise ein als gelb dargestelltes Risiko.

Lesen Sie auch: So ist der ständig aktualisierte Stand der Corona-Infizierten in Hannover, den Umlandkommunen und Niedersachsen

Entwickler Gleser sagt: „Die App würde auch dazu dienen, die Aufregung zu senken, weil man ja konkret sieht, ob es überhaupt eine individuelle Gefährdung gegeben hat.“ Das Ziel sei, die Ressourcen des Gesundheitssystems effizienter einzusetzen: „Es soll nur derjenige zum Arzt gehen, der wirklich ein Infektionsrisiko hat – aber für dessen Behandlung sollte dann auch Zeit sein.“

Ein Alptraum für Datenschützer

Für Datenschützer ist solch eine Technik ein Alptraum. Millionen Menschen lassen ihre Bewegungsprofile tracken und stellen sie für medizinische Forschung zur Verfügung – das entspricht nicht dem Prinzip der Datensparsamkeit. Die Entwickler kennen diese Argumente. „Wir bauen eine zusätzliche Verifizierungsstufe ein“, sagt Gleser, zudem würden die Daten nur verschlüsselt gespeichert.

In zwei Wochen am Start

Der Programmieraufwand sei nicht sonderlich hoch. „In zwei Wochen können wir die Technik am Start haben“, sagt Gleser. Die Softwareentwicklung der Betaversion übernehme die Firma Ubilabs aus Hamburg, deren Geschäftsführer Jens Wille mehr als 20 Jahre Erfahrung im Umgang mit standortbasierten Analyse habe. An der Medizinischen Hochschule Hannover ist das Projekt bei Gernot Beutel von der Klinik für Hämatologie, Hämostaseologie, Onkologie und Stammzelltransplantation angesiedelt. Beutel hatte bereits Forschungen bei der Ehec- und der Schweinegrippepidemie begleitet.

Der heute 25-jährige Gleser ist ehemaliger Leibnizschüler, der während seines Medizinstudiums an der MHH 2016 den Einweghandschuh mit einer Hygienelasche revolutionierte, die das Infektionsrisiko beim Ausziehen reduziert. Seine Erfindung wurde 2017 mit dem Zukunftspreis des Clubs der Gesundheitswirtschaft ausgezeichnet, gemeinsam mit einem Kompagnon hat er das Startup ipGloves in Aachen gegründet und ist weiterhin Gesellschafter.

Entwickler setzen auf Freiwilligkeit

Die entscheidende Frage wird am Ende sein, ob genug Menschen solch einer App ihre Bewegungsdaten spenden wollen – freiwillig oder getrieben von der Angst vor Ansteckung. Die strenge europäische Datenschutzrichtlinie DSGVO sieht für eine Freigabe der Technik zwei Bedingungen vor. Die eine (Artikel 6 DSGVO) heißt: „Die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen.“ Unter diesem Aspekt wäre theoretisch sogar eine Pflicht zur Nutzung der App denkbar – aber sehr unwahrscheinlich. Die andere ist, dass die Benutzer von selbst zustimmen. Auf diese Variante setzen die GeoHealth-Entwickler.

Lesen Sie auch

Von Conrad von Meding