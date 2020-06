Die meisten Sea-Life-Aquarien in Deutschland sind nach der Corona-Pause wieder geöffnet, doch in Hannover bleiben die Tore vorerst weiter geschlossen. Und das, obwohl das Sea Life als Zoo eingestuft ist und Zoos in Niedersachsen längst wieder unter Auflagen öffnen dürfen. Doch dem Standort in Hannover fehlt ein entscheidender Bereich.