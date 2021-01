Hannover

Seit Monaten heißt es: Erst die Maske auf, dann rein in den Supermarkt oder in die Bahn. Die meisten Menschen tragen waschbare Alltagsmasken aus Stoff, oft aus Baumwolle. Viel verwendet werden zudem die einfachen medizinischen OP-Masken. Bislang noch nicht so weit verbreitet sind sogenannte FFP2-Masken. Sie bieten mehr Schutz – ihre Anwendung ist aber auch etwas komplizierter. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu OP- und FFP2-Masken.

Was können medizinische Masken ?

Eine sogenannte OP- oder chirurgische Maske über Mund und Nase verringert laut Robert-Koch-Institut in erster Linie die Anzahl von Erregern, die der Träger in die Umgebung ausatmet. In begrenztem Maße schützen diese medizinischen Masken den Nutzer auch vor dem Einatmen großer Tröpfchen oder Spritzer. Sie sind geprüfte und zertifizierte Medizinprodukte, sind wirksamer als Stoffmasken und sollten nur einmal verwendet werden.

Was leisten FFP2-Masken?

Anders als Alltagsmasken aus Stoff schützen FFP2-Masken den Träger und sein Gegenüber gegen Sars-CoV2-Viren, denn sie filtern die ein- und die ausgeatmete Luft. Die englische Bezeichnung „Filtering Face Pieces“ bedeutet übersetzt partikelfiltrierende Halbmasken. In Europa geprüfte FFP2-Masken halten mindestens 94 Prozent an kleinen Partikeln ab, auch Aerosoltröpfchen mit Viren aus der Atemluft.

Was ist beim Tragen zu beachten?

Die Maske muss sehr gut mit den Gesichtskonturen abschließen, sonst entweicht Atemluft durch die Spalten. Der Schutzeffekt wäre damit aufgehoben. Aber auch perfekt passende FFP2-Masken bieten keinen hundertprozentigen Schutz. Deshalb sind Abstand halten und Lüften weiter wichtig.

Wo gibt es FFP2-Masken?

Apotheken, Drogerien und auch Supermärkte verkaufen inzwischen FFP2-Masken. Menschen ab 60 Jahre sowie bestimmte Risikopatienten erhalten von ihrer Krankenkasse zwei Gutscheine für jeweils sechs Masken. Für einen Eigenanteil von 2 Euro können sie eingelöst werden. Der Versand läuft schrittweise, der erste Gutschein ist bis Ende Februar gültig.

Was kosten FFP2-Masken?

Der Preis variiert je nach Anbieter und Packungsgröße. Masken in günstigen Mehrfachgebinden gibt es teils für 2 Euro pro Stück.

Was ist beim Kauf wichtig?

Die Masken dürfen kein Ventil zum Ausatmen haben. In Europa geprüfte Masken tragen ein CE-Prüfzeichen, außerdem eine DIN-Kennzeichnung, die EN 149:2009-08 oder EN 149:2001+A1:2009 lauten kann. Masken mit der Bezeichnung KN95 werden in China produziert. Falls sie erfolgreich eine Prüfung nach dem sogenannten CPA-Verfahren durchlaufen haben, entspricht ihre Schutzwirkung den FFP2-Masken. Darüber gibt ein Zertifikat Auskunft.

Lassen sich FFP2-Masken wiederverwenden?

FFP2-Masken sind in der Arbeitswelt für acht Stunden Einsatz vorgesehen. Angesichts der Kosten hat die Fachhochschule Münster die Desinfektion von FFP2-Masken untersucht. Die Masken können an einem trockenen Ort bei Zimmertemperatur sieben Tage austrocknen, sollten aber immer von der gleichen Person getragen werden. Eine andere Methode: die Maske einen Tag lang trocknen lassen, dann eine Stunde bei konstant 80 Grad im Backofen trocknen (keine Umluft, nicht geeignet für vorgeformte Masken). Beide Methoden dürfen maximal fünfmal angewandt werden.

Von Bärbel Hilbig