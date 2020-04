Hannover

In Kindergärten, Krippen und Horten gibt es bis zu den Sommerferien weiter eine Notbetreuung. Kultusminister Grant Hendrik Tonne hat angekündigt, dass weitere Familien sie in Anspruch nehmen können.

Welche Eltern dürfen bisher ihre Kinder in eine Notbetreuung schicken?

Bisher sind das Eltern, die in der sogenannten systemrelevanten Infrastruktur und Daseinsvorsorge tätig sind. Dazu gehören Gesundheitsberufe, Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz, Feuerwehr und Justizvollzug. Außerdem sind nach Angaben der Stadt bereits Härtefallregelungen möglich, wenn Gesundheit, drohender Verlust des Arbeitsplatzes, erheblicher Verdienstausfall oder eine besonders schwierige Lage der Kinder dies erfordern. Dafür ist ein Nachweis notwendig. Bedingung ist, dass Eltern die Kinderbetreuung anders nicht sicherstellen können.

Wann weiten Kitas und Schulen ihre Notbetreuung aus? Viele Geschäfte öffnen bereits am 20. April wieder, manche Mitarbeiter brauchen dann einen Platz für ihr Kind.

Insbesondere bei den Härtefällen soll es Erweiterungen geben mit Blick auf drohende Kindeswohlgefährdung, die Situation Alleinerziehender und die gemeinsame Betreuung von Geschwisterkindern. Ab Montag können auch Familien die Notbetreuung in Anspruch nehmen, in denen ein Elternteil in einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichen Interesse tätig ist. Das Ministerium nennt Energie- und Wasserversorgung, Ernährung und Hygiene (Produktion, Groß- und Einzelhandel), Telekommunikation, Bargeldversorgung, Sozialtransfers, Transport und Verkehr, Müllabfuhr sowie Krisenkommunikation, Medien und Kultur. Es geht weiterhin um Betreuung in Notfällen, wenn Eltern keine anderen Möglichkeiten haben.

Wie stellen Kitas und Schulen sicher, ob die Eltern, die einen Notfallplatz beanspruchen, tatsächlich die Voraussetzungen dafür erfüllen?

Burkhard Teuber, Vorstand der Arbeiterwohlfahrt Region Hannover, wünscht sich, dass die Stadt Entscheidungskriterien auflistet, nach denen sich die Träger richten können. Hilfreich könne eine Bescheinigung des Arbeitgebers sein, dass Mitarbeiter dringend auf eine Notfallbetreuung angewiesen sind. „Ich hätte mir gewünscht, dass soziale Belange stärker berücksichtigt werden.“

An wen wenden sich Eltern, wenn sie dringend Betreuung brauchen, Träger das aber verweigern?

Ansprechpartner ist der örtliche Träger der Jugendhilfe, in der Stadt Hannover das Familien-Servicebüro.

Wie viel Prozent der Kita-Kinder (von Krippe bis Hort) sind bisher in der Notbetreuung?

Von 26.000 Betreuungsplätzen in Hannover inklusive Tagespflege sind aktuell 600 Plätze belegt. Das entspricht einem Anteil von 2,3 Prozent.

Wie ist die Zielmarke für die Ausweitung?

Vom Corona-Krisenstab des Landes heißt es, dass die Notfallbetreuung in Kitas und Schulen von derzeit 3 auf 8 Prozent der Kinder erhöht werden soll.

Wie viel Prozent der Schulkinder sind bisher in der Notbetreuung?

In die Notbetreuung der hannoverschen Schulen kommen wöchentlich rund 150 Schüler. Lehrer betreuen die Kinder von 8 bis 13 Uhr, in den Ganztagsschulen sind danach die Kooperationspartner in der Pflicht. Damit wechseln die Kinder die Betreuungsperson. Frank Post, Leiter der Grundschule Fuhsestraße, wünscht sich eine Betreuung aus einer Hand – um das Ansteckungsrisiko zu verringern.

Welche Eltern fragen jetzt nach der Notbetreuung?

In verschiedenen Schulen haben jetzt Erzieher, Lehrer und Mitarbeiter aus dem Einzelhandel angefragt. An der IGS Büssingweg gibt es schon eine Betreuung für Kinder von Eltern, die in der Herstellung und im Handel von Lebensmitteln arbeiten, oder für Lehrer, die selbst Notfallgruppen betreuen. „Wir haben bisher nur Kinder von Ärzten, Polizisten und Mitarbeitern im Lebensmittelhandel hier, würden aber jederzeit auch Kinder aus schwierigen familiären Verhältnissen aufnehmen“, sagt Katja Schröder, Leiterin der Grundschule Gartenheimstraße.

Lässt sich das Abstandsgebot in den Räumen bei einer Ausweitung der Notbetreuung noch einhalten?

Die Stadt Hannover will für jede Einrichtung konkret klären, wie viele Kinder maximal betreut werden dürfen. AWO-Chef Teuber sieht Probleme. Zurzeit betreut die AWO in der Region 170 Kinder in Notfallgruppen, jeweils zwei Erzieher kümmern sich um fünf Kinder. Wenn alle Alleinerziehenden, etwa ein Viertel der Familien, oder alle, die im Einzelhandel tätig seien, jetzt ihre Kinder anmeldeten, gebe es gar nicht genug Plätze.

Kann man nicht auf andere Räume ausweichen?

Das fordern zum Beispiel die Grünen im Landtag. Kreative Lösungen seien gefragt. Warum keine Notfallgruppen in geschlossenen Museen oder im Zoo? So könnten Familien entlastet werden, gerade Alleinerziehende bräuchten dringend Hilfe. Björn Försterling von der FDP im Landtag fordert, das Kontaktverbot zu lockern und feste Gruppen mit bis zu fünf Kinder außerhalb von Kitas und Schulen zuzulassen, die von Eltern betreut werden. In den Einrichtungen sei auch ein rollierendes System möglich, sodass mehr Familien Betreuungsplätze nutzen könnten.

Von Bärbel Hilbig und Saskia Döhner