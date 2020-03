Hannover

In Wolfsburg sind zwölf Bewohner eines Pflegeheims für Demenzkranke mit Corona gestorben, 72 weitere haben sich mit dem Virus infiziert. Es ist ein Albtraum, vor dem im Moment jeder Bewohner, jeder Angehörige und jeder Betreiber eines Seniorenheims Angst hat. Wie sicher sind die Seniorenheime in Hannover? Und sind Menschen mit Demenz einem erhöhten Risiko ausgesetzt?

„Was in Wolfsburg passiert ist, kann grundsätzlich in jedem anderen Heim auch passieren“, sagt Ulrike Fahlberg, Bereichsleiterin Altenhilfe bei Bethel im Norden. Der diakonische Träger betreibt in Kirchrode das Anna-Meyberg-Haus, ein geschlossenes Heim für Demenzkranke, außerdem in Wettbergen das Altenzentrum Karl Flor mit einem Wohnbereich speziell für Menschen mit Demenz. Doch letztlich leben in jedem Altenpflegeheim etliche Menschen mit Demenz in unterschiedlichen Stadien.

Im Heim kann sich ein Virus schnell verbreiten

Das Problem: In Gemeinschaftseinrichtungen kann das Virus sich schnell verbreiten, wenn es – wie in Wolfsburg – zunächst unentdeckt bleibt. Fahlberg berichtet von strengen Schutzvorkehrungen, die Mitarbeiter bringen sich jeden Tag auf den neuen Stand, was das Robert-Koch-Institut anordnet. „Wir haben im Moment das Gefühl, dass unsere Einrichtungen sicher sind“, betont die Fachfrau. Durch das Besuchsverbot kommen nur noch Menschen ins Haus, die in Hygiene geschult sind. Fahlberg berichtet allerdings von gemischten Erfahrungen mit Ärzten, von denen sich nicht alle konsequent an die Vorschriften halten. „Und ganz ehrlich: Wenn ein Mitarbeiter sich beim Einkaufen infiziert und einen Bewohner ansteckt, kann das schnell um sich greifen.“

Fahlberg geht tatsächlich davon aus, dass die Betreuung demenzkranker Menschen in der Corona-Epidemie besonders schwierig ist. „Sie haben einen hohen Bewegungsdrang und verstehen nicht, dass sie in ihrem Zimmer bleiben sollen.“

Schutzmittel sind schwer zu beschaffen

Hinzu kommen für die Pflegeheime weiterhin Probleme bei der Beschaffung von Schutzmitteln. Die Desinfektionsmittel in den Häusern von Bethel im Norden reichen aktuell nur noch für eine Woche. Diakovere verwendet in seinen Einrichtungen für Alte und Behinderte jetzt wiederverwendbaren Mund- und Nasenschutz, die Masken werden nach Gebrauch ausgekocht.

In allen Diakovere-Häusern herrscht, wie vorgeschrieben, striktes Besuchsverbot, auch für Ehrenamtliche. Einzige Ausnahme: Sterbende bekommen Besuch. „Das Kontaktverbot ist für die Angehörigen natürlich schwer. Manche haben sich bisher täglich mehrere Stunden um ihre Ehepartner gekümmert, das hat auch unsere Mitarbeiter entlastet“, berichtet Sprecherin Dunja Rose. Die Mitarbeiter tragen aktuell beim Betreten eines Zimmers Mund- und Nasenschutz sowie Handschuhe. Sobald sie Bewohner waschen, ist außerdem ein Kittel Vorschrift.

Wer sich ansteckt, wird isoliert – und bekommt eine Eins-zu-Eins-Betreuung

Die Senioren essen auf ihrem Zimmer, die Speiseräume sind geschlossen. Auch Gemeinschaftsaktivitäten finden nicht mehr statt. Die Bewohner können mit einem Betreuer oder einem anderen Senior das Haus verlassen. Bisher gab es keine Corona-Infektionen in einem der Diakovere-Pflegeheime.

Für Demenzerkrankte betreibt Diakovere das Haus am Leuchtturm in Nähe des Weidetorkreisels – mit eingezäuntem Garten und Einzelzimmern. Sollte sich dort ein Bewohner mit dem Virus anstecken, kommt er in Einzelisolation in sein Zimmer. „Der Pfleger behält das im Blick. Wir schließen niemanden ein“, sagt Rose. Dafür gebe es eine Eins-zu-Eins-Betreuung.

Stark Erkältete bekommen das Essen auf ihrem Zimmer

In den beiden Pflegeheimen des Diakonischen Werks Hannover in Badenstedt und Isernhagen-Süd essen die Bewohner noch in ihren Tischgemeinschaften. Stark Erkältete bekommen das Essen auf ihrem Zimmer. Auch Spiele und Gedächtnistraining veranstalten die Mitarbeiter noch für die Senioren – nun aber mit Abstand. „Sollte ein Bewohner erkranken, wird er sofort isoliert. Auch alle, die Kontakt mit ihm hatten, werden dann separat versorgt“, berichtet Diakoniepastor Rainer Müller-Brandes.

Die Mitarbeiter achten verstärkt darauf, ob Senioren Anzeichen für Ansteckungssymptome zeigen. „In der aktuellen Situation können sich aber nicht alle testen lassen“, berichtet Müller-Brandes. Das ist speziell in Wohnheimen, wo viele Menschen zusammenleben, ein Problem. Dennoch lehnt der Diakoniepastor eine vorsorgliche komplette Isolierung der Bewohner in ihren Zimmern ab. „Solange sie nicht erkrankt sind, ist das nicht vertretbar.“

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 8 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Bärbel Hilbig