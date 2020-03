Coronavirus: Zwei Menschen sterben in Region Hannover

Hannover

In der Region Hannover sind zwei Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das hat das Gesundheitsamt der Region Hannover mitgeteilt. Es handelt sich um zwei Männer im Alter von 70 und 84 Jahren – sie sind zugleich die beiden ersten Todesopfer in Niedersachsen.

Beide Männer verstarben in Kliniken in der Region Hannover. „Unsere Anteilnahme gilt den Angehörigen und den Freunden der beiden Verstorbenen“, sagte Regionspräsident Hauke Jagau am Sonnabend.

Jagau mahnt: „ Virus nicht unterschätzen“

Diese Todesfälle führten noch einmal deutlich vor Augen, dass Corona tödlich verlaufen könne und dies auch weiter tun werde. "Ich bitte alle Einwohnerinnen und Einwohner, das Risiko, das von Covid-19 ausgeht, nicht zu unterschätzen und sich so zu verhalten, dass sie weder sich selbst, noch andere in Gefahr bringen“, sagte Jagau.

Anders als in vielen anderen Bundesländern hatte es in Niedersachsen bisher keine Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie gegeben. Laut Angaben des Landesgesundheitsamtes vom Sonnabend wurden bisher 1452 Infektion mit dem Coronavirus bestätigt, im Vergleich zum Vortag ein Zuwachs um 190.

Lesen Sie auch

Von Andreas Schinkel