Die Statistik zeigt: Auch im Raum Hannover sind die 35- bis 59-Jährigen weit überproportional von nachgewiesenen Infektionen betroffen. Die noch älteren Senioren indes sind zahlenmäßig nicht so stark betroffen, wie ihr Anteil an der Bevölkerung ist. Derweil haben sich in einigen Umlandkommunen die Zahlen über das Wochenende verdoppelt.