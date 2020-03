Coronavirus in Hannover: Diese Artikel sollten Sie gelesen haben

Hannover

Von Fallzahlen über die wichtigsten Nachrichten aus der Stadt, der Region und Niedersachsen bis hin zu unseren Reportagen über das Leben mit dem Coronavirus: Hier haben wir für Sie unsere wichtigsten Artikel rund um die Epidemie in Hannover und Niedersachsen zusammengefasst.

Immer auf dem Laufenden

Auf HAZ.de halten wir Sie den ganzen Tag über den aktuellen Stand zum Coronavirus in Hannover und Niedersachsen auf dem Laufenden, mit den aktuellen Zahlen der bestätigten Infektionen und informieren Sie mit einer Übersicht abgesagter Veranstaltungen, welche Auswirkungen das Coronavirus auf Hannover und Niedersachsen hat. Außerdem interessieren wir uns für Ihre Meinung: Wie gehen Sie mit dem Coronavirus um? Hier an unserer Umfrage teilnehmen!

Auch in Hannover nehmen die Fälle von infizierten Personen zu. Um die Tests zu beschleunigen, soll es bald eine Drive-in-Teststation geben. Quelle: Uwe Köster/Kassenärztliche Vereinigung

Leben in Hannover und Coronavirus

Der Coronavirus breitet sich in Hannover aus, immer mehr Fälle von Infektionen werden bekannt. Das hat auch Auswirkungen auf das tägliche Leben. In einigen Supermärkten gibt es Hamsterkäufe, in Eltze bei Uetze sind zahlreiche Menschen in Quarantäne, weil der Virus dort besonders viele Menschen befallen hat. Und diejenigen, die bisher noch ihren Alltag nachgehen, fragen sich: Was passiert, wenn ich als Verdachtsfall eingestuft werde? Die wichtigsten Texte zu diesen Themen lesen Sie hier:

Immer wieder werden Kitas vorübergehend wegen des Coronavirus dichtgemacht, jetzt steht eine weiträumige Schließung der Schulen im Raum. (Archivbild) Quelle: Jonas Güttler/dpa/dpa-tmn

Kita, Schule und Coronavirus

Einzelne Schulen haben bereits wegen des Virus geschlossen, andere erwägen es noch. Die Landesregierung empfiehlt nun, die Osterferien vorzuziehen und auszuweiten. Auch Kitas sind immer wieder wegen Verdachtsfällen von Corona für einige Tage geschlossen. Einen Überblick über den aktuellen Stand finden Sie hier:

Papa Roach in der Swiss-Life-Hall: Vermutlich wird es für eine ganze Weile das vorerst letzte Großkonzert in der Region Hannover gewesen sein. Quelle: Christian Behrens

Veranstaltungen und Coronavirus

Am Mittwoch hat es nun auch Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann verkündet: In Niedersachsen müssen alle Veranstaltungen, zu denen mehr als 1000 Gäste erwartet werden, abgesagt werden. Dabei ist es gleich, ob sie unter freiem Himmel stattfinden oder in geschlossenen Räumen. Damit dürfen die Spiele von Hannover 96 bis auf Weiteres nur ohne Zuschauer stattfinden. Und auch viele weitere Veranstaltungen sind betroffen:

Auch die Region ist betroffen. Hier hat Regionspräsident Hauke Jagau am Mittwoch angekündigt, dass keine Veranstaltung in geschlossenen Räumen, zu der mehr als 100 Besucher erwartet werden, abgesagt sind. Aber auch kleinere Events sind betroffen. Eine Übersicht finden Sie hier:

Von RND/isc