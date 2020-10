Hannover

Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus in der Region Hannover ist zuletzt deutlich angestiegen und hat am Wochenende den kritischen Wert von 35 Neuinfektionen innerhalb der letzten 7 Tage auf 100.000 Einwohner überschritten. Was bedeutet das für das Leben in der Region Hannover? Und was könnte als Maßnahme noch kommen, wenn die Zahlen weiter klettern?

Kommt es jetzt wieder zu einem Lockdown wie im Frühjahr?

Nein. Bund und Länder haben sich darauf verständigt, eine einheitliche Corona-Ampel einzuführen: Wenn die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen (“7-Tage-Inzidenz“) unter 35 liegt, steht die Ampel auf grün. Zwischen 35 und 50 steht sie auf gelb und über 50 auf rot. Am Wochenende ist die Inzidenz für die Region Hannover laut Landesgesundheitsamt auf 38,7 gestiegen. Auch am Montag meldet das Amt einen Wert oberhalb der kritischen Marke (36,5). Damit sind Einschränkungen verbunden und es werden noch weitere Einschränkungen kommen, wenn die Ampel auf rot springen sollte. Doch Schulen und Kitas, ebenso wie Geschäfte, Kinos und Restaurants sollen in jedem Fall weiter geöffnet bleiben. Auch Busse und Bahnen sollen weiter fahren.

Anzeige

Welche Einschränkungen wird es jetzt geben?

Das muss die Region Hannover entscheiden. Vorgeschrieben sind von Seiten des Landes Niedersachsen, dass die maximale Teilnehmerzahl bei privaten Veranstaltungen unter freiem Himmel von 50 auf 25 sinkt und bei privaten Feiern in Gaststätten von 100 auf 50. Eine Sprecherin der Region erklärte am Sonntag, dass man sich daran halten werde. Alle weiteren Maßnahmen sollen aber erst am Montag mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der 21 Regionskommunen besprochen werden. Im Gespräch sind „eine erweiterte Maskenpflicht sowie Verstärkungen der Kontrollen vor Ort“. Welche Bereiche davon betroffen sein könnten, konnte sie noch nicht sagen.

Kommt jetzt die Corona-Sperrstunde?

Das kann man noch nicht sagen. Die niedersächsische Corona-Verordnung schreibt bei steigenden Infektionszahlen keine Sperrstunde für Kneipen, Kioske und andere Gastrobetrieben vor, die Kommunen können aber eine solche erlassen, wenn sie das für richtig halten. Einige Landkreise in Niedersachsen haben sich dafür entschieden. Ob die Region diese Maßnahme auch ergreifen wird, entscheidet sich am Montag, den 19. Oktober.

Was kann noch passieren, wenn die Zahlen weiter steigen?

Sollte die 7-Tage-Inzidenz in der Region Hannover auf über 50 Neuinfektionen steigen, sieht die niedersächsische Corona-Verordnung weitere Einschränkungen vor. So dürfen dann bei privaten Feiern – ob in geschlossenen Räumen oder im Freien – nur noch zehn Personen zusammenkommen. Bei Zusammenkünften in Gasthäusern ist dann eine Maximalzahl von 25 Teilnehmern vorgeschrieben.

Wie sieht es im Rest Niedersachsens aus?

Die Ansteckungen mit dem Coronavirus nehmen in Niedersachsen auch abseits der Hotspots immer mehr zu. Auf das gesamte Land bezogen gab das Landesgesundheitsamt den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche am Sonntag mit 34,2 an. „Der generelle Anstieg der Infektionszahlen ist wirklich besorgniserregend“, sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD) am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.

Dürfen weiter Zuschauer zu den Spielen von Hannover 96 ?

Das Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig Anfang Oktober war das erste mit mehreren tausend Zuschauern – und es könnte auf absehbare Zeit auch das letzte gewesen sein. Denn die DFL hat in ihren Richtlinien festgelegt, dass bei Überschreiten der 35-er-Inzidenz Zuschauer wieder komplett aus den Stadien verbannt werden. Das traf an diesem Wochenende bereits auf die Bundesligapartie der Bayern bei Arminia Bielefeld zu und dürfte dann auch für das Heimspiel der Roten gegen Düsseldorf am 24. Oktober gelten – sollte sich die Inzidenz bis dahin nicht deutlich verbessern.

Was bedeutet die gelbe Corona-Ampel für die Infa?

Auf die Verbraucher- und Wohlfühlmesse Infa, die am Wochenende auf dem Messegelände gestartet ist, hat der höhere Inzidenzwert nach Angaben der Veranstalter keine Auswirkungen. Für die Infa gelten strenge Hygienekonzepte wie Maskenpflicht, Abstandsregeln und Online-Registrierungen. Die Einhaltung der Regeln wird auf dem Gelände von Ordnungsdiensten überwacht.

Warum weichen die Corona-Zahlen von Land und Region teilweise voneinander ab?

Das Land bekommt Zahlen von den Kommunen geliefert und führt sie in einer eigenen Statistik zusammen. Da die Übermittlung Zeit braucht, können die Zahlen allein deshalb auseinanderfallen – erst recht am Wochenende, wenn nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten an das Landesamt weitermelden.

Können Weihnachtsmärkte stattfinden?

Das steht noch nicht fest. Aktuell gilt bei Veranstaltungen dieser Art eine Obergrenze von 500 Personen gleichzeitig. Mit dem Umspringen der Corona-Ampel auf gelb oder rot sind Weihnachtsmärkte nicht automatisch gestrichen, allerdings müssen sie noch genehmigt werden. Und die Genehmigung, so viel ist schon klar, hängt vom dann aktuellen Infektionsgeschehen ab.

Was ist mit Zuschauern bei Handballspielen der TSV Hannover-Burgdorf ?

Die Recken konnten zuletzt vor Zuschauern spielen, allerdings durften nur 20 Prozent der Sitzplätze belegt werden. Ob diese Erlaubnis aktuell noch gilt oder ob auch die Handball-Bundesligapartien in Hannover vor leerer Kulisse ausgetragen werden müssen, hat das Gesundheitsamt der Region noch nicht entschieden.

Gilt für Menschen aus der Region nun das Beherbergungsverbot in Hamburg oder Schleswig-Holstein ?

Nein, nicht bei der aktuellen 7-Tages-Inzidenz von 38,7. Die beiden Bundesländer haben ein Beherbergungsverbot für Menschen aus Hochrisikogebieten erlassen, in denen es eine Inzidenz von mehr als 50 gibt und die keinen frischen negativen Coronatest vorweisen können. Hamburg und Schleswig-Holstein sind die beiden einzigen Bundesländer, in denen noch ein Beherbergungsverbot gilt. In Niedersachsen, Baden-Württemberg und Brandenburg haben Gerichte die umstrittene Regelung gestoppt. Sachsen und das Saarland haben das Verbot freiwillig gestrichen, am Sonnabend ist auch Bayern nachgezogen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Welche Regeln gelten für Reisen ins europäische Ausland?

Auch europaweit gibt es eine Corona-Ampel, die allerdings etwas anders gestuft ist: So gelten Regionen mit einer Inzidenz von weniger als 25 als grün und Regionen mit weniger als 50 als gelb. Einheitlich ist, dass Gebiete mit einer Inzidenz von 50 und höher als rote Hochrisikogebiete registriert werden.

Hannoveraner, die sich mehr als 48 Stunden in so einer Region aufhalten, müssen nach Rückkehr 14 Tage in Quarantäne oder einen negativen Coronatest vorlegen. Da die meisten Länder um Deutschland inzwischen auf dieser Skala tiefrot sind, werden Menschen aus der Region Hannover keine Probleme bei der Ausreise in diese Länder haben, aber umso mehr Scherereien, wenn sie nach Hause zurückkehren.

Von Heiko Randermann