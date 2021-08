Hannover

Die Region Hannover hat am Donnerstag keine Zahlen zu den Infektionen in den einzelnen Kommunen und innerhalb der unterschiedlichen Altersgruppen geliefert. Bei der Überprüfung der Statistik seien Unstimmigkeiten festgestellt worden, sagte eine Sprecherin zur Begründung. Man gehe von einem internen Übermittlungsfehler aus, möglicherweise verursacht durch technische Probleme. Deshalb habe die Region am Donnerstag diese Zahlen nicht weitergeleitet.

Der Inzidenzwert, der an das Robert-Koch-Institut (RKI) übertragen worden sei, sei aber korrekt. Er lag am Donnerstag bei 29,0. Die Sprecherin geht davon aus, dass am Freitag der Fehler beseitigt ist und die Daten dann wieder wie gewohnt zur Verfügung stehen.

Von Mathias Klein