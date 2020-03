Hannover

Die Corona-Krise trifft die Schwächsten: Bedürftige, die auf Lebensmittelspenden angewiesen sind, werden nicht mehr an den sechs Ausgabestellen der Hannöverschen Tafel versorgt. „Wir schließen unsere Ausgaben in Hannover und in Garbsen“, sagt Horst Gora, Leiter der Hannöverschen Tafel. Das Ansteckungsrisiko für die überwiegend älteren ehrenamtlichen Helfer sowie für die ebenfalls meist betagten Gäste sei zu hoch. „Das ist eine bittere Pille, die wir schlucken müssen“, sagt Gora.

Lebensmittel aus Überproduktion

An den Ausgaben in Linden, Vahrenheide, Roderbruch, Garbsen, Kronsberg, Mühlenberg und Ledeburg verteilen Helfer regelmäßig Obst, Gemüse und Backwaren. Die Waren befinden sich alle in einem hochwertigen Zustand, sie stammen aus Überproduktion, weisen Verpackungsfehler auf oder sind nicht mehr allzu lange haltbar. Gekocht wird an den Standorten nicht, es gibt folglich keine zubereiteten Mahlzeiten. Zu den Gästen der Tafel zählen weniger Obdachlose, als vielmehr arme Menschen, die mit Hartz-IV auskommen müssen. Mehr als 120 Ehrenamtliche engagieren sich für die Hannöversche Tafel.

Nur noch eingeschränkte Touren zu Wohnheimen

„Wir müssen unsere Helfer schützen“, sagt Gora. Viele von ihnen hätten sich in den vergangenen Tagen gemeldet und ihre Angst vor dem Virus zum Ausdruck gebracht. Auch die Kirchengemeinden, in deren Räumen die Ausgabestellen meist liegen, hätten alle Veranstaltungen abgesagt – das zeige den Ernst der Lage. „Jetzt fahren wir nur noch eingeschränkte Touren zu den Supermärkten und sammeln Lebensmittel ein“, sagt Gora. Die Waren liefere man an Wohnheime, etwa für Flüchtlinge. Dort könne man die Lebensmittel nahezu ohne Kontakt zu Menschen abgeben.

Auch die „Ahlemer Mahlzeit", Parkstraße 2, stellt wegen der Corona-Pandemie ihre Ausgabe ein. An jedem Freitagmittag verteilten Helfer Lebensmittel an etwa 70 Bedürftige. Auch die Tafel in Burgdorf hat ihren Betrieb eingestellt. „Von 106 Tafeln in Niedersachsen-Bremen sind neun dicht“, sagt Manfred Jabs, Leiter der Landestafeln. Manche böten jetzt Lieferdienste an. Er überlasse die Entscheidung, wie es weitergehen solle, den Kollegen vor Ort, sagt Jabs.

Lindener Tisch bleibt geöffnet

In Linden will der Lindener Tisch weitermachen. Im Dunkelberggang 7 gebe es weiterhin ein Mittagessen und die Ausgabe von Lebensmitteln, sagt ein Mitarbeiter. „Aber wir lassen nur kleine Gruppen rein, nicht alle auf einmal“. Die Hannöversche Tafel hält von solchen Vorkehrungen wenig. „Das haben wir zuvor auch versucht“, sagt Gora. Die Ansteckungsgefahr werde dadurch aber kaum verringert.

