Seit Donnerstagabend steht fest: Die IGS Kronsberg bleibt als bisher einzige Schule in Hannover bereits am Freitag, 13. März, geschlossen. Gesamtschuldirektorin Kathleen Fleer informierte am Donnerstag gegen 18.30 Uhr den Schulelternrat per E-Mail und bat darum, diese Information möglichst schnell an alle Eltern der Schüler weiterzuleiten.

Corona-Verdacht bei Lehrern und Schülern

Der Grund ist das sich ausbreitende Coronavirus: Es gebe bei den Lehrern und Schülern erste Corona-Verdachtsfälle, heißt es im Info-Schreiben der Schulleitung. Daher „wird unsere Schule nach Rücksprache mit der Landesschulbehörde bereits ab Freitag geschlossen sein“. Die Schüler sollen über den Schulserver IServ mit Unterrichtsmaterialien versorgt werden.

Wie es ab Montag, 16. März, weitergeht, steht offiziell noch nicht fest. Allerdings: „Es ist davon auszugehen, dass ab Montag, 16. März, ohnehin eine allgemeine (bundesweite) Regelung zu Schulschließungen greift“, schreibt Fleer in ihrer E-Mail an den Schulelternrat. In diesem Fall werde die Schule erneut eine E-Mail verschicken.

