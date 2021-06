Hannover

Die besonders gefährliche Delta-Variante des Coronavirus wird in der Region Hannover immer öfter nachgewiesen. „Die Pandemie ist nicht ausgestanden“, sagt deshalb Mediziner Hubert Thole vom Gesundheitsamt der Region. Noch habe die Variante einen geringen Anteil. „Das kann sich aber ändern“, sagt Thole. Das Gesundheitsamt sei deshalb sehr wachsam und beobachte die Entwicklung der Delta-Variante sehr genau. Überall dort wo es derzeit nötig sei, würden die Kontakte genau nachverfolgt. Wegen des niedrigen Inzidenzwerts von unter 10 besitze das Gesundheitsamt die dafür notwendigen Kapazitäten. „Wir sind jetzt deutlich besser aufgestellt“, betont Thole.

Mitte Mai erste Fälle entdeckt

Mitte Mai waren die ersten vier bestätigten Fälle der Delta-Variante in der Region Hannover entdeckt worden. Ende Mai hatte es dann insgesamt 16 bestätigte Fälle gegeben, am Mittwoch meldete das Gesundheitsamt 19 Fälle. Die Delta-Variante hat nach Angaben von Thole in der Region einem Anteil von rund 3 Prozent am gesamten Infektionsgeschehen. Laut Robert Koch Institut (RKI) liegt der Anteil der Delta-Variante bundesweit bei durchschnittlich 6,2 Prozent. Experten befürchten allerdings deutlich höhere Zahlen für die Delta-Variante. Denn die aktuellsten Daten sind immer ein Blick rund zwei Wochen in die Vergangenheit. Die in Indien zuerst entdeckte Variante ist ansteckender, robuster gegen Impfungen und vermutlich für mehr schwere Krankheitsverläufe verantwortlich.

Am Beispiel der britischen Variante, die von den Experten inzwischen Alpha-Variante genannt wird, sei zu sehen gewesen, wie schnell eine Mutante, die anderen Varianten verdrängen könne, erläutert Thole. Im Vergleich mit dem schnellen Anstieg der Alpha-Variante sei der Anstieg der Delta-Variante derzeit jedoch gering. Bei der Delta-Variante habe es den ersten Verdachtsfall in der Region Hannover Mitte Januar gegeben, sechs Wochen später sei die Mutante die dominierende Variante des Coronavirus in der Region Hannover gewesen.

Erst vor wenigen Tagen hatte der Immunologe Prof. Reinhold Förster in der HAZ vor der indischen Variante gewarnt.

Von Mathias Klein