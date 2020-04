Hannover

Was passiert, wenn die Schule auch nach den Osterferien weiter ausfällt? Das fragen sich viele Eltern besorgt. Niedersachsens Kultusministerium plant mit verschiedenen Varianten, je nachdem, wie die Corona-Epidemie verläuft. Die Entscheidung dazu soll erst zu Beginn der 16. Kalenderwoche auf Grundlage einer Lagebeurteilung durch die Landesregierung fallen. Eine schnellere Entscheidung schließt Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) gegenüber der HAZ aus: „Mit Blick auf die Dynamik des Infektionsgeschehens kann dies nur kurzfristig passieren, alles andere wäre nicht sachgemäß. Es gilt, die Gesundheit aller zu schützen und die Ausbreitung des Coronavirus zu minimieren“, betont der Kultusminister.

Eltern sind verunsichert

Bisher soll die Schule zum 20. April wieder starten – doch die Entscheidung hält sich die Regierung bewusst offen. Erstaunlich in dieser Situation ist das große Vertrauen, das Verbände wie GEW und Opposition dem Kultusminister entgegenbringen. Beim Landeselternrat Niedersachsen melden sich in dieser unsicheren Zeit zahlreiche Familien. „Jeder sieht Nachteile für sein eigenes Kind, gerade weil es so gravierende Unterschiede gibt. Der eine Lehrer hält Lernstoff für seine Schüler bereit, der andere gar nicht“, berichtet die Landeselternratsvorsitzende Cindy-Patricia Heine. Die Eltern verfolgten jedoch sehr unterschiedliche Ziele. Manche wollen partout, dass die Abschlussprüfungen stattfinden, andere befürchten gesundheitliche Risiken.

Zeit für die Digitalisierung nutzen

„Wir müssen uns ein wenig entspannen“, sagt Heine. Falls die Schule tatsächlich sogar bis zum Sommer geschlossen bleibe, ließe sich genau diese Zeit nutzen für die geplante Digitalisierung. GEW-Landesvorsitzende Laura Pooth befürchtet vor allem für Kinder in prekären Verhältnissen große Nachteile durch eine längere Schulschließung. „Die Familien haben Existenzängste und die Kinder zu Hause keine Rückzugsmöglichkeit.“ Dennoch gehe die Gesundheit vor. Wenn sich die Lage bessere, könne es eine Idee sein, Schüler abwechselnd in der Schule zu unterrichten. „Solange die Abstandsregeln noch gelten, können nicht 30 Kinder in einer Klasse zusammensitzen.“

Niedersachsens Oppositionspolitiker haben Verständnis dafür, dass das Kultusministerium derzeit intern verschiedene Szenarien durchgeht. „Entscheidend ist, dass man sich auf alle Möglichkeiten vorbereitet“, sagt Grünen-Schulexpertin Julia Willie Hamburg. Die Landtagsabgeordnete, die selbst zwei Kinder im Alter von sechs und elf Jahren hat, rechnet persönlich nicht mit einem Schulstart zum 20. April. „Wenn sich alle zehn Tage die Zahl der Infizierten verdoppelt, dann haben wir Ende April/Anfang Mai zwischen 800.000 und einer Million Infizierter in Deutschland.“

Wie lernen ohne Schule?

„Die Frage ist viel wichtiger: Wie betreut man in den nächsten Wochen Kinder, die keine Eltern haben, die sie mit Tablet und digitaler Hilfe fördern?“ Viele Kinder könnten im Zweifel den Lernverlust von drei Monaten aufholen, nicht jedoch Kinder aus benachteiligten Familien, sagte Hamburg. Man werde in jedem Fall „sehr, sehr viele individuelle Lösungen“ finden müssen, etwa für Schüler, die in diesem Jahr ihr Abitur ablegen müssen, möglicherweise auch Nachprüfungen, sagt Hamburg der HAZ.

Auch der FDP-Bildungsexperten Björn Försterling erwartet ab 20. April keinen herkömmlichen Schulbetrieb. Möglicherweise werde es auch strikt jahrgangsbezogenen Unterricht geben, „damit man nicht eine ganze Schule mit 1200 Schülern und mehr zusammentrommelt“. Das Ministerium müsse sich Gedanken über Schulabschlüsse trotz Schulschließung machen. „Möglich wären ja auch Einer- oder Zweierprüfungen.“ Schüler nach nur vier Wochen Unterricht zu benoten, reiche nicht. Es müssen Möglichkeiten geben, die bisher erbrachte Leistung zu verbessern, sagt Försterling der HAZ.

