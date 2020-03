Hannover

Ein Notfahrplan mit ausgedünnten Abfahrtszeiten ab Montag, abgesperrte Steh- und Sitzplätze bei den Fahrern von Bussen und Bahnen und kein Kartenverkauf bei den Fahrern: Die Maßnahmen der Verkehrsunternehmen Üstra und Regiobus im Kampf gegen die Corona-Epidemie stoßen bei vielen Fahrgästen auf erhebliche Kritik. Und sie bestärken Befürchtungen, dass das Risiko steigt, sich in den Bahnen mit dem Coronavirus zu infizieren – weil die Stadtbahnen durch den ausgedünnten Fahrplan automatisch voller würden und die Fahrgäste enger zusammenrücken müssten. Bei Twitter und Facebook gibt es Hunderte, die die Pläne von Üstra und Regiobus angreifen.

„Pläne fördern stadtweite Infizierung“

Auf dem Nachrichtendienst Twitter schreibt zum Beispiel ein Stadtbahnnutzer: „Mehr Menschen in weniger Bahnen. Noch besser kann man gar nicht für eine stadtweite Infizierung sorgen.“ Damit teilt er seine Sorge mit zahlreichen anderen Nutzern von Bussen und Bahnen, wie zum Beispiel Kira Erdmann auf Facebook: „Führen weniger Fahrten nicht dazu, dass sich innerhalb einer Stadtbahn mehr Fahrgäste befinden? Wäre im Hinblick auf eine potenzielle Ansteckungsgefahr ja nicht so gut.“

Susanna Brandes findet, dass die Üstra einen Teil des Geldes für die Monatskarten zurückzahlen müsse, wenn nur eine eingeschränkte Leistung angeboten werde. Und Martina Schroeder stellt fest, dass Üstra und Regiobus mit ihrem Notfahrplan keine Rücksicht nähmen auf Beschäftigte, die im Pflegebereich und im Notdienst arbeiteten. Es könnten einfach nicht alle im Homeoffice arbeiten, meint sie.

„Zwangskuscheln“ wäre jetzt der falsche Weg

Dennis Gruber findet die Pläne zwar richtig, er schlägt aber vor, die Fahrgastdichte in Bussen und Bahnen zu entzerren, und Busse und Bahnen mit mehr Kapazitäten einzusetzen. „Zwangskuscheln“ sei derzeit nicht der richtige Weg.

Viel Kritik gibt es auch an der Entscheidung, dass die Fahrer vorerst keine Fahrscheine mehr verkaufen. Einige Facebook-Nutzer bemängeln, dass sich ältere Leute keine Fahrkarte per App besorgen könnten, weil sie kein Mobiltelefon besäßen. Außerdem funktionierten Automaten nur unzureichend oder gar nicht, in Dörfern gebe es gar keine Möglichkeiten, Fahrkarten zu kaufen. Daher gibt es auch den Vorschlag, die Nutzung von Bussen und Bahnen für die kommenden Wochen kostenlos zu machen.

Jagau rechnet mit Rückgang der Fahrgastzahlen

Regionspräsident Hauke Jagau ist bewusst, dass „automatisch mehr Personen in den Bussen und Bahnen unterwegs sein werden“, sagte er am Wochenende. Aber es gehe auch um den Schutz des Personals der Verkehrsbetriebe. Jagau rechnet damit, dass die Fahrgastzahlen im Laufe der kommenden Woche „massiv sinken werden“.

Auch Üstra-Sprecherin Katja Raddatz verteidigt die Pläne der Verkehrsunternehmen. Es werde schon dadurch eine Entspannung geben, weil Schulen und Kitas geschlossen seien und viele Unternehmen in Hannover ihre Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt hätten. „Es werden viel, viel weniger Leute unterwegs sein“, sagte sie am Sonntag.

Üstra: Wir wollen zuverlässiges Angebot erhalten

Sie habe allerdings auch Verständnis für die Kritik der Kunden, betonte Raddatz. Es gehe aber darum, „solange wie möglich ein halbwegs zuverlässiges Angebot beim öffentlichen Personennahvekehr sicherzustellen“, betonte sie. Das funktioniere aber nur, wenn die Fahrer gesund blieben. Sie verweist außerdem auf die Probleme bei der Kinderbetreuung: „Viele unserer Mitarbeiter sind auch Eltern, die Kinder müssen jetzt auch versorgt werden.“

Üstra und Regiobus hätten die Entscheidung bewusst schon am Freitag getroffen, damit sich die Kunden darauf einstellen könnten. Die Notfahrpläne sollen ab Montag auf der Internetseite der Üstra hinterlegt sein.

