Eigentlich wollte die Landesregierung alle Schüler in Niedersachsen ab zwölf Jahren zu einer Impfaktion einladen: Ab Juli sollte mit Aktionen in Schulen, kommunalen Gebäuden und in Impfzentren den Schülern ein besonderes Angebot zur Corona-Schutzimpfung gemacht werden. Die Pläne mussten allerdings abgeblasen werden, denn die Bundesregierung machte deutlich, dass dafür nicht extra Impfstoff bereitgestellt werden würde. Für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren ist in Deutschland ausschließlich das Vakzin von Biontech zugelassen.

Unterschiedliche Meinungen unter Experten

Viele Eltern sind verunsichert und wissen nicht, ob sie ihre Kinder impfen lassen sollen. Unter Experten sind die Meinungen geteilt. Die „Ständige Impfkommission“ (Stiko) empfiehlt die Impfung lediglich für all diejenigen, die wegen Vorerkrankungen ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung haben, also zum Beispiel bei stärkerem Übergewicht, Herz-Lungenerkrankungen oder Nierenkrankheiten.

Andererseits gibt es aber auch die Furcht von Eltern, ihre Kinder könnten nach einer Infektion unter Folgen von Long-Covid leiden. Nach der eigentlichen Infektion mit dem Coronavirus können auch bei Kindern und Jugendlichen sehr belastende Langzeitfolgen auftreten, wie zum Beispiel anhaltende Müdigkeit, Schlafstörungen und eine insgesamt geringere Leistungsfähigkeit.

55.000 Kinder und Jugendliche zum Impfen angemeldet

Beim Impfportal des Landes Niedersachsen hatten Eltern bis zur vergangenen Woche rund 55.000 Kinder und Jugendliche zum Impfen angemeldet, das entspricht einem Anteil an allen Kindern und Jugendlichen in dieser Altersgruppe von rund zwölf Prozent. Mehr als 11.000 von ihnen sind bereits das erste Mal geimpft, die meisten warten aber noch auf einen Termin.

Das Landesgesundheitsministerium geht davon aus, dass bei Kindern und Jugendlichen der Andrang bei den Ärzten und Kinderärzten größer ist, als über das Impfportal. Denn wegen des höheren Beratungsbedarfs aufgrund der Stiko-Empfehlung ist sehr davon auszugehen, dass viele Eltern ihre Kinder eher bei einem niedergelassenen Arzt impfen ließen, falls sie das wollten, sagt ein Ministeriumssprecher.

Landesgesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) will aber alle Familien in Niedersachsen ermuntern, sich mit der Impfmöglichkeit für Kinder und Jugendliche zu beschäftigen und das Gespräch mit Ärztinnen und Ärzten zu suchen. Sie wolle allen Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren ein Impfangebot machen, sagte Behrens. Aber die Familien müssten das individuell mit den Ärzten besprechen, betonte sie.

„Wenn sich jemand eine Impfung wünscht, dann impfe ich“

Der hannoversche Kinderarzt Thomas Buck impft aber nicht nur Kinder und Jugendliche mit Vorerkrankungen. „Es gibt viele Jugendliche, die eine Impfung wollen, damit sie wieder am sozialen Leben teilnehmen können“, sagt der Mediziner. „Wenn sich jemand eine Impfung wünscht, dann impfe ich“, betont er. Die Gruppe der Kinder und Jugendlichen habe in den vergangenen eineinhalb Jahren auf viel verzichtet, um andere zu schützen, jetzt müsse auch etwas für diese Gruppe getan werden. Zur Diskussion über die Risiken verweist Buck auf Studien aus Kanada: „Biontech ist sehr gut verträglich“, sagt er.

Vielen seiner Berufskollegen aber reichen die Daten noch nicht aus – sie raten derzeit noch nicht zur Impfung von Kindern und Jugendlichen.

Buck ist sich sicher, dass die vierte Infektionswelle kommt. „Die trifft dann besonders die Ungeschützten, und das sind die Kinder und Jugendlichen“, betont der Mediziner. Allerdings bereitet ihm die vierte Welle keine großen Sorgen. „Die Delta-Variante ist ansteckender, bislang sind aber nur wenig schwere Verläufe bekannt.“ Die Achtsamkeit jedoch dürfe nicht nachlassen. „Auch der Hygienestandard darf nicht wieder heruntergefahren werden.“

