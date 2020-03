Eigentlich sollte am Sonnabend in Uetze-Eltze der Ball der Schützen und der Feuerwehr gefeiert werden. Doch dann verbreitet sich die Nachricht über den Coronafall in dem 1400-Einwohner-Ort. Ortsbrandmeister Ralf Boeck informiert den Infizierten in dessen Haus – und kurz darauf wird der Ball abgesagt.