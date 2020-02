Hannover

Die Region Hannover ist bisher vom Coronavirus verschont geblieben. Das erklärte am Donnerstag eine Sprecherin der Region Hannover. Das Gesundheitsamt habe bereits in Verdachtsfällen Patienten auf das Virus getestet, „die haben sich jedoch nicht bestätigt“, sagte die Sprecherin. „Sollte es einen bestätigten Fall geben, werden wird das mitteilen.“

Keine Angaben zu Zahlen

Das Gesundheitsamt der Region Hannover ist für die Landeshauptstadt und alle Umlandkommunen zuständig. Die Region will keine Angaben darüber machen, wie viele Verdachtsfälle es seit dem Ausbruch des neuartigen Virus aus China gegeben hat. „Wir testen lieber einmal mehr als zu wenig“, erklärte die Sprecherin.

Viele Anrufe beim Gesundheitsamt

Es gebe derzeit sehr viele Anrufe beim Gesundheitsamt. Diese kämen „von Ärzten, aus der Bevölkerung und von Unternehmen“. Nach Angaben der Sprecherin gelten die allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen. Diese beinhalten: häufiges und ausgiebiges Händewaschen, Husten und Niesen am besten in ein Einwegtaschentuch, das danach in einem Behälter mit Deckel entsorgt werden sollte. Und danach die Hände waschen. Sollte kein Taschentuch griffbereit sein, sollte man am besten in die Armbeuge husten und niesen und dabei Abstand zu anderen Menschen halten.

