„Das Coronavirus ist in Niedersachsen angekommen“, sagte Landesgesundheitsministerin Carola Reimann am Sonntag: „An dieser Situation gibt es nichts zu beschönigen, sie gibt aber auch keinen Anlass zur Panik.“ Am Sonnabend war bekannt geworden, dass ein 68-jähriger Rentner aus dem Uetzer Ortsteil Eltze an Corona erkrankt ist. Er steht jetzt für mindestens 14 Tage unter häuslicher Quarantäne. In mehreren weiteren Verdachtsfällen bei Menschen, die mit dem Uetzer Kontakt hatten und Grippesymptome zeigten, haben Untersuchungen am Sonntagnachmittag keine Hinweise auf Coronaviren gegeben. Bei einigen weiteren, die mit ihm Kontakt hatten, aber gesund scheinen, stehen die Ergebnisse noch aus. Sie stehen wie er zunächst weiter unter Quarantäne, hieß es.

17 Menschen wegen Coronaverdacht unter Quarantäne – auch in der Stadt Hannover

Insgesamt gebe es regionsweit aktuell 17 Fälle von häuslicher Quarantäne, auch in der Stadt Hannover, sagte Regionssprecher Klaus Abelmann. In keinem dieser weiteren Fälle aber bestehe eine nachgewiesene Infektion.

Der Uetzer Patient habe sich „absolut richtig“ verhalten, sagte Ministerin Reimann am Sonntagnachmittag. Als er Grippesymptome spürte, hatte der 68-Jährige zunächst seinen Hausarzt kontaktiert. Dieser wieder schickte eine Sprechstundenhilfe nach Eltze, um bei dem Patienten einen Abstrich zu machen. Gesundheitsämter und Hausärzte bitten dringend darum, dass niemand mit Corona-Verdacht direkt in Praxen oder Krankenhäuser geht. Stattdessen soll man seinen Hausarzt anrufen, der abklärt, was gemacht werden muss.

Praxen klagen: Nicht genug Masken und Schutzkleidung

An genau dieser Stelle aber zeichnen sich Probleme ab. Während Ministerin Reimann lobte, die professionelle Abklärung des Uetzer Falls habe gezeigt, wie gut die amtlichen Meldeketten und die Zusammenarbeit der Behörden funktionierten, weigern sich inzwischen offenbar immer mehr Hausarztpraxen, die Abstriche vorzunehmen. Nach den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts dürfen sie bei Corona-Verdachtsfällen nur dann tätig werden, wenn das Praxispersonal mit speziellen Atemschutzmasken und Schutzkleidung ausgestattet ist. Das aber fehlt vielerorten und kann wegen der weltweit angespannten Lage nicht nachgeordert werden.

Detlef Haffke von der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) sagte am Sonntag gegenüber der HAZ: „Wenn sich Praxispersonal ansteckt, bekommen wir ein echtes Problem mit der Grundversorgung.“ Deshalb hatte das KVN-Ärzteparlament am Wochenende einen dringenden Appell an die Landesregierung gerichtet. Das Land müsse dafür sorgen, sehr kurzfristig ausreichend Schutzutensilien zur Verfügung zu stellen. Im Zweifel müsse geprüft werden, ob Bestände der Bundeswehr, des Roten Kreuzes oder des Technischen Hilfswerks angezapft werden könnten. Die KVN werde dann die Verteilung auf die Praxen garantieren.

Gesundheitsministerin spricht von „allgemeiner Knappheit“

Das Land will das prüfen. Allerdings sagte Ministerin Reimann: „Es gibt allgemeine Knappheit, alle Länder sind in der gleichen Situation.“ Sie zeigte sich verwundert, dass die Praxen nicht vorgesorgt hätten: Schließlich müssten exakt die gleichen Schutzutensilien auch für die normale Grippediagnostik vorgehalten werden. Auch Regionspräsident Hauke Jagau sagte: „Die Zuständigkeiten sind klar, die Hausärzte müssen die Abstriche nehmen.“

Matthias Pulz, Chef des Landesgesundheitsamts kritisierte, dass es offenbar ein „Bäumchen-wechsel-Dich-Spiel“ gebe, was die Abstriche betrifft: „Es kann nicht sein, dass einzelne Verbände aussteigen.“ Der Hausärzteverband hatte in der HAZ vorgeschlagen, Notfallzentren einzurichten, zu denen Verdachtspatienten gehen können um dort zentral Abstriche zu nehmen. So wären die einzelnen Hausarztpraxen von dieser riskanten Last befreit. Pulz sagt, man werde über diesen Vorschlag sprechen, aber erst in den kommenden Tagen.

Ärzte weisen Schwarzen Peter zurück

Was aber jetzt die Hausärzte konkret tun sollen, wenn am Montag Patienten Abstriche erbitten und keine Schutzkleidung vorhanden ist, darauf geben weder das Land noch die Kassenärztliche Vereinigung eine Antwort. KVN-Mann Haffke aber weist den Schwarzen Peter zurück, die Praxen hätten sich nicht gut vorbereitet: „In jeder normalen Grippesaison können die niedergelassenen Ärzte und Kliniken Masken und Schutzkleidung nachbestellen. Das ist aktuell nicht mehr so.“ Inzwischen gebe es auch Anzeichen, dass die Abstrichmaterialien knapp werden könnten. All diese Gegenstände werden inzwischen in China gefertigt – und die Chinesen brauchen sie selbst.

Ministerpräsident Stephan Weil wünschte am Nachmittag „dem infizierten Patienten gute Besserung“ und bat alle „Betroffenen um Verständnis für die Maßnahmen, die erforderlich sind, um weitere Menschen vor einer Infektion zu schützen“. Niedersachsen sei gut vorbereitet auf die Virusinfektion, das Gesundheitssystem leistungsstark. Er rief dazu auf, „vernünftig und besonnen mit der Situation umzugehen“.

„Pandemie klingt alarmistisch“

Reimann betonte, dass vor allem „die allgemeine Nachrichtenlage und die Panik“ den Behörden viel abverlangten – „gar nicht mal so sehr die Krankheit selbst". Wenn alle sich an die Hygieneregeln hielten, häufig Hände wuschen und nicht in den Raum niesten, werde das Infektionsrisiko stark eingedämmt. Der Begriff Pandemie klinge alarmistisch, bedeute aber nur, dass sich eine Krankheit weltweit ausbreite, nicht dass sie schwer verlaufe.

Mustafa Yilmaz, der Leiter des Regionsgesundheitsamts, bestätigte, dass derzeit viel Aufregung um das Thema herrsche: „Wir bekommen deutlich mehr Anrufe, viele Menschen sind beunruhigt.“ Letztendlich handele es sich zwar um eine neue Erkrankung – „aber es ist nicht das erste Mal, dass so etwas auftaucht. Wichtig ist, dass wir alle ruhig und besonnen bleiben", sagt Yilmaz.

Kliniken bitten: Nicht so viele Besuche

Derweil bitten die Kliniken in der Region darum, dass Angehörige und Freunde von stationär aufgenommenen Patienten möglichst von Besuchen absehen. In den sieben Kliniken steige sonst das Infektionsrisiko. Es sei „angesichts der aktuellen Infektionslage“ eine reine „Vorsichtsmaßnahme, um unnötige Risiken für schwer kranke und teilweise immunsupprimierte Menschen“ nicht zusätzlich zu gefährden. Falls ein Krankenbesuch „unbedingt nötig sein sollte“, heißt es in einer Mitteilung vom Sonntag, dann solle man auf jeden Fall auf Hygiene achten und sich die Hände waschen.

