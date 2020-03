Hannover

Die Corona-Krise hat bislang noch nicht zu steigenden Engpässen bei Medikamenten geführt. „Die Lager sind noch voll, und wir haben keine Lieferengpässe on top“, betont die Präsidentin der Niedersächsischen Apothekenkammer, Cathrin Burs. In jedem Jahr würden regelmäßig Arzneien wie Blutdrucksenker, Antidepressiva oder Schmerzmittel zeitweise knapp. Das sei auch in dieser Saison so, eine Zunahme habe es noch nicht gegeben, so Burs. Das liege auch daran, dass Großhändler den Abnehmern Hamsterkäufe verweigern. „ Arzneien sollen nicht gehortet werden.“

Allerdings blickt die Apothekerin mit Bangen auf den Herbst. „Was uns dann alles fehlen wird, können wir noch nicht vorhersehen,“ sagt Burs. Die Aussetzung der Rabattverträge mit den Krankenkassen während der Corona-Krise sei ein wichtiger Schritt, die derzeitige Lage in den Apotheken zu entschärfen. „Unter diesen Bedingungen sind viele Präparate leichter lieferbar, außerdem müssen die Menschen nicht zweimal den Weg in die Apotheke machen“, so Burs.

Festpreise für Arzneien

Für Patient Ralf Förthmann aus Bemerode ist die Lage dennoch etwas brenzlig. Der mehrfach erkrankte Mann benötigt bestimmte Blutdrucksenker, die derzeit nicht zu bekommen sind. „Für einen Monat habe ich noch Vorrat, ich hoffe, dass es bis dahin Nachschub gibt.“ Cathrin Burs geht davon aus, dass man solchen Patienten helfen kann. „In dieser Krise bekommen die Menschen schneller Angst, dass irgendetwas nicht vorrätig oder bestellbar ist“, meint die Kammerpräsidentin. Aus diesem Grund würden die Apotheker derzeit auch sehr viel Zeit in eine ausführliche Beratung stecken. „Gefragt sind zudem Information und Beruhigung“, sagt Burs. Ihre Kollegen würden sehr kreativ mit der Situation umgehen, „und das Tag und Nacht, hinter dem Tresen oder an der Klappe.“ Allein mit Mundschutz und Desinfektion könnten sie oft nicht mehr aufwarten. „Wir dürfen selber herstellen, aber das deckt bei Weitem nicht den Bedarf.“

Burs ist froh, dass es Festpreise für Arzneien gibt. Wenn Medizin wie Mundschutz jetzt für ein Zehnfaches des üblichen Preises verkauft würde, wäre die Versorgung wirklich in Gefahr. „Während und nach der Krise werden wir in vielen Punkten nachjustieren müssen. Aber wir wollen als Apotheken Teil der Lösung sein.“

