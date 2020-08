Hannover

Noch ein Tag bis zum Schulstart. Und vieles ist noch zu klären. An der Lutherschule rücken die Klassenlehrer der neuen Fünftklässler in der Mensa probeweise Tische und Stühle. Wie viele Kinder dürfen hier essen, wenn es nach den Corona-Hygieneregeln der Stadt geht? In der Klasse sitzen die Schüler alle zusammen, geht das nicht auch beim Essen? „Dann gelten strengere Vorgaben“, erklärt Schulleiter Karl-Heinz Heinemann.

Passen zwei Klassen statt bisher vier in die Mensa? Der Hausmeister nickt. „Das sollte klappen.“ Die Lehrer wollen mit ihren Schülern im Schichtsystem essen. Viel Zeit bleibt dann nicht mehr. Nach 20 Minuten rücken die nächsten beiden Klassen nach. „Sollten die Kinder sich deshalb die Hände vor dem Essen lieber schon in der Klasse waschen? Hier dauert das mit zwei Klassen viel zu lange“, schlägt Michaela Meder vor. Ihre Kollegen sind einverstanden. Auch wenn sie diese Zeit vielleicht vom Unterricht abzwacken müssen. Meder ist zufrieden. „Die Kinder waschen sich sowieso zu wenig die Hände.“

Lehrer müssen an den Extra-Tisch

Vor Corona haben die Klassenlehrer gemeinsam mit ihren Schülern an einem Tisch gegessen. Jetzt müssen sie Maske tragen – und wenn sie selbst essen wollen, abseits sitzen. „Gleichzeitig müssen wir die Schüler im Auge behalten, denn es geht dann schon turbulent zu“, sagt der Schulleiter.

Die pädagogische Idee hinter der gemeinsamen Mahlzeit leidet unter diesen Umständen. „Durch die ungezwungene Atmosphäre beim Essen erfahren wir Dinge von den Kindern, die sonst nie zur Sprache kämen“, erzählt Madlin Heidelberg. Gerade bei den jungen Schülern, die neu an das Gymnasium kommen, helfe das beim Kennenlernen. „Wenn wir merken, dass Kinder schüchtern sind, können wir sie ins Tischgespräch einbinden“, berichtet Markus Erlenwein.

Wie soll die Essensausgabe geregelt werden – darüber herrscht Diskussionsbedarf. Quelle: Katrin Kutter

Madlin Heidelberg bedauert, dass diese Gelegenheiten nun wegfallen. „Aber wir werden das auffangen. Wir machen mit den Kindern mehr Spiele zum Kennenlernen, natürlich ohne Berührung.“

Desinfektionssprays für jede Klasse

Ein anderes Problem: Die Kinder reinigen nach dem Essen selbst die Tische, oft mit viel Aufregung und Wassereinsatz. „Einer verursacht ein Schwimmbad und der zweite wischt es trocken“, erzählt Michaela Meder. Dass Kinder verschiedener Klassen sich Schwämme und Wassereimer weiterreichen, wollen die Lehrer jetzt aber vermeiden. Sie einigen sich auf eigene Desinfektionssprays für jede Klasse – auch weil es schneller geht.

Wie sollen die Tische stehen, damit sich die Laufwege der Schüler aus zwei Klassen möglichst wenig kreuzen? Und wo sollen dann die Lehrer hin? Auch wenn am Freitag die Einschulungsfeiern für zwei neue fünfte Klassen in der Mensa laufen, probieren die Lehrer, wie sich später für den Kantinenbetrieb die Tische stellen lassen. „Wir könnten in jedem Flügel der Mensa einen eigenen Ausgabeschalter öffnen“, schlägt Michaela Meder vor.

Kinder gehen einzeln zur Toilette

In den Pausen dürfen die Schüler an der Lutherschule seit Corona nicht mehr zur Toilette gehen. „Der Hygieneplan sieht vor, dass die Kinder dafür den Unterricht verlassen, damit es nicht zu Ansammlungen kommt“, erklärt Schulleiter Heinemann.

In der Mensa sollen die Schüler beim Essen auf ihrem Platz bleiben. „Was machen wir mit den Toiletten? Manche gehen mit einem Freund aus einer anderen Klasse auf Toilette, um ausgiebig zu quatschen“, berichtet Madlin Heidelberg. Ihr Kollege Markus Erlenwein hat das vergangenes Schuljahr auch beobachtet. „Wir hatten das Problem regelmäßig, dass sie sich zum Meinungsaustausch dort absondern.“ Die Idee eingeschränkter Kontakte torpedieren die Schüler damit. Doch die Toiletten in der Mensa müssen offen bleiben, entscheidet Heinemann. „Es gibt zwei Toiletten? Dann darf jeweils nur ein Schüler hingehen.“

Auf dem Schulhof räumen Bauarbeiter mit Baggern den Aushub der Baustelle für den Neubau weg, der wider Erwarten in den Ferien liegen geblieben war. Quelle: Katrin Kutter

Eines erleichtert den Schulleiter. Auf dem Schulhof räumen Bauarbeiter mit Baggern den Aushub der Baustelle für den Neubau weg, der wider Erwarten in den Ferien liegen geblieben war. „Das wird zwar nicht sofort fertig sein. Aber wir haben dann doch Platz auf dem Schulhof“, meint Heinemann.

Von Bärbel Hilbig