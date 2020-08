Hannover

Hannovers Schulen steht ein neues Jahr voller Ungewissheit bevor. Die Schüler sehen sich am 27. August zum ersten Mal mit der gesamten Klasse wieder. Und trotz Corona-Gefahr werden sie ohne Maske zusammen im Unterricht sitzen. Schulleitungen und Lehrer bereiten in den nächsten Tagen diesen besonderen Schulstart vor, die HAZ berichtet darüber täglich aus der Lutherschule.

Wie viele Lehrer kommen in die Klasse zurück?

„Bisher wissen wir noch nicht, wie viele Kollegen überhaupt den Dienst aufnehmen oder sich auf ärztlichen Rat hin ein Attest ausstellen lassen“, berichtet Schulleiter Karl-Heinz Heinemann. Wenn nur ein oder zwei Lehrer für den Unterricht in der Klasse ausfallen, weil eine Ansteckung mit dem Coronavirus für sie besonders riskant wäre, ließe sich das noch halbwegs ausgleichen. Können diese Lehrer ihren Unterricht trotzdem von zu Hause aus als Videokonferenz geben? Darüber will der Schulleiter mit seinen Kollegen beraten.

Doch dafür brauchen alle Schüler der Klasse taugliche Laptops oder Tablets zu Hause. Die Stadt Hannover wollte pünktlich zum neuen Schuljahr digitale Geräte beschaffen und verleihen, hat aber nun Probleme. Die Lieferung verzögert sich. Die Lehrer an der Lutherschule müssen also eine andere Lösung finden.

Und was, wenn Lehrer nach ihrem Urlaub in Quarantäne gehen müssen, weil sie sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, wie sich das in anderen Schulen schon abzeichnet? Muss dann Unterricht ausfallen, obwohl die Schüler im Frühjahr doch schon so lange Corona-Ferien hatten?

Sollen Schüler freiwillig Masken tragen?

Angesichts der kleinen Räume in der altehrwürdigen Lutherschule überlegt Schulleiter Heinemann, ob die Landesvorgaben in diesem Fall passen. „Wir werden diskutieren, ob wir eine freiwillige Selbstverpflichtung einführen, doch Masken zu tragen.“

Und es sind weitere Probleme aufgetaucht: Die beiden Klassen im Container an der Außenstelle Uhlandstraße werden nicht rechtzeitig zum Schulstart fertig. Das bedeutet, es fehlen plötzlich zwei Klassenräume. Auch auf dem Schulhof am Hauptgebäude sieht es enger aus als gedacht. Dort lagert Aushub von der Baugrube für den neuen Anbau, der längst abtransportiert sein sollte. Nun müssen die Lehrer womöglich versetzte Pausenzeiten einplanen, damit sich die verschiedenen Jahrgänge nicht begegnen.

Bis zum ersten Schultag am Donnerstag bleibt also viel zu tun.

Lesen Sie morgen: Wie viele Lehrer haben ein Corona-Attest? Und wie muss sich der Stundenplan verändern?

