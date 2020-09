Hannover

In der Region Hannover sind zurzeit 500 Menschen nachgewiesen mit Corona infiziert – gegenüber Freitag hat sich die Zahl der Erkrankten noch einmal um 49 erhöht. Dies sind zwar deutlich mehr Infektionen als im Juni, als noch rund 300 akute Corona-Fälle gezählt worden waren. Aber an die Höchststände von rund 1000 Infizierten Ende April kommt der Wert trotzdem längst nicht heran.

Wie Regionssprecher Christoph Borschel sagt, stecken sich zurzeit die meisten Personen innerhalb der Familie an. Man könne allerdings nicht sagen, dass große Familienfeiern für die Verbreitung ausschlaggebend seien. Im nordrhein-westfälischen Hamm waren zuletzt 99 Gäste einer türkischen Großhochzeit an Corona erkrankt, teilgenommen hatten an der Feier wohl mehr als 300 Gäste.

Anzeige

Region spricht von „Anstieg in der Breite“

In der Region Hannover sei es vielmehr so, dass sich Menschen eines Haushaltes gegenseitig ansteckten, sagt Borschel. So erkrankten zum Beispiel Kinder, wenn Eltern infiziert seien und umgekehrt. Konkrete Corona-Hotspots kann die Region bislang nicht benennen. Borschel spricht deshalb von einem „Anstieg in der Breite“. Die Menschen verhielten sich nicht mehr so vorsichtig.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Auch die Zahl der Corona-Fälle an Schulen nimmt weiter zu. Bislang haben sich die Schüler und Lehrer, die das Virus in die Schule tragen, aber außerhalb infiziert und es dann nicht weitergegeben.

Erkrankte sind im Durchschnitt 41 Jahre alt

Nach Angaben der Region Hannover liegt das Durchschnittsalter der seit Ausbruch der Pandemie in der Region infizierten Menschen bei etwa 41 Jahren. Diejenigen Patienten, die mit oder an einer Infektion gestorben sind, waren im Schnitt 83 Jahre alt.

Von Saskia Döhner