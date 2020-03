Hannover

Bis auf weiteres wird es keine Opernaufführungen in Hannover mehr geben. Auch Theatervorstellungen und Konzerte werden weiter eingeschränkt. Die Region Hannover hat am Donnerstag festgelegt, dass in der Staatsoper, im Staatsschauspiel und im Theater am Aegi in Hannover bis auf Weiteres keine Veranstaltungen stattfinden dürfen. Das Aufführungsverbot gilt ab Freitag, wie die Region Hannover am Donnerstag mitteilte.

Von Karl Doeleke