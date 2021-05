Hannover

Seit Beginn der Corona-Pandemie Ende Februar vergangenen Jahres haben sich in der Region Hannover inzwischen mehr als 47.000 Menschen mit dem Virus infiziert. Einige zeigten nach der Infektion nur wenige oder ganz leichte Symptome, andere mussten ins Krankenhaus und dort sogar auf der Intensivstation behandelt werden. Rund 1050 Menschen in der Region Hannover sind bisher mit einer Covid-19 Erkrankung gestorben. Für alle anderen stellt sich die Frage, wie sie bei den vielen Erleichterungen für Geimpfte nachweisen, dass sie geimpft sind. Denn die ständige Impfkommission empfiehlt für Genesene nur eine, statt der sonst bei fast allen Impfstoffen üblichen zwei Impfungen.

Eine Impfung reicht aus

Aufgrund der bestehenden Immunität nach durchgemachter Infektion kommt es durch die einmalige Impfung zu einer sehr guten Immunantwort. Für die Impfung von Genesenen können alle zugelassenen Impfstoffe verwendet werden, heißt es es in der Empfehlung der ständigen Impfkommission.

Diese Dokumente müssen Sie mitführen

Genesene Geimpfte benötigen das positive Ergebnis eines PCR-Tests, der Test muss mindestes 28 Tage alt sein, darf aber auch älter sein. Außerdem benötigen sie einen Impfausweis (den es außer in Gelb auch in Weiß sowie in anderen Farben gibt) oder ein ähnliches Dokument, aus dem hervorgeht, dass sie vor mehr als zwei Wochen einmal geimpft wurden. Und natürlich gehört dazu auch der Personalausweis.

Positives PCR-Testergebnis gilt sechs Monate

Die ersten sechs Monate nach der Genesung reicht der Nachweis über das positive PCR-Testergebnis. Nach Ablauf von sechs Monaten verfällt der Status als Genesener, dann benötigt man die Impfung. Oder täglich neu ein negatives Schnelltestergebnis.

Von Mathias Klein