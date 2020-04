Hannover

Freibadfans in Hannover müssen in diesem Jahr geduldig sein. Obwohl am Wochenende fast schon sommerliche Temperaturen erwartet werden, ist der Start in die Freibadsaison vorerst verschoben. Der Grund dafür ist die anhaltende Corona-Krise. Seit dem 16. März sind bereits alle städtischen Bäder geschlossen, um eine Ausbreitung von Covid-19 einzudämmen.

Anbaden im Annabad abgesagt

Traditionell sollte die Freibadsaison im vom Polizeisportverein betriebenen Annabad in Kleefeld mit einem Sprung des Polizeipräsidenten Volker Kluwe ins Wasser starten. Doch der Badbetreiber hat den eigentlich für den 24. April geplanten Auftakt der Badesaison abgesagt. „Wir werden das Datum leider nicht halten können“, schreibt der Verein auf der Internetseite des Bades. Abgesagt ist auch das große Sommerfest für alle Mitglieder des Sportvereins, das am 20. Juni stattfinden sollte. Einen neuen Termin gibt es derzeit weder für die Eröffnung der Freibadsaison noch für das Sommerfest.

Wann öffnen die Freibäder ?

Bei den von der Stadt Hannover betriebenen Freibädern sieht es ähnlich aus. Sie starten in der Regel unmittelbar nachdem das Annabad eröffnet hat. Genaue Absprachen gibt es wegen der Corona-Krise und der erst am Donnerstag vorerst bis zum 19. April verlängerten Kontaktbeschränkungen dazu bei der Verwaltung noch nicht. „Die Freibadfans können aber davon ausgehen, dass auch unsere Anlagen vorerst geschlossen bleiben“, sagte Stadtsprecher Udo Möller am Mittwoch.

Von Tobias Morchner