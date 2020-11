Hannover

Wegen der stark gestiegenen Zahl von Corona-Infektionen gelten seit dem 1. November wieder strikte Beschränkungen. Unter anderem sind Restaurants, Kinos, Theater und Fitnessstudios geschlossen. Und derzeit dürfen sich höchstens zehn Personen aus nicht mehr als zwei Hausständen treffen –Kinder zählen nicht mit. Ab dem 1. Dezember wurde diese Regel noch einmal verschärft. Dann dürfen sich nur noch maximal fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten treffen, auch dann zählen Kinder unter 14 Jahren nicht mit.

Für Weihnachten und Silvester haben sich die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder aber auf andere Regelungen geeinigt.

Kann ich Weihnachten ganz normal mit meiner Familie feiern?

Ganz normal wird das Weihnachtsfest in diesem Jahr sicher nicht werden. Denn Virologen bezeichnen Feiern in geschlossenen Räumen mit Menschen aus anderen Haushalten angesichts der derzeitigen Lage eigentlich als „inakzeptabel“. Dennoch soll es Ausnahmen geben, damit Familien an den Feiertagen zumindest im kleineren Kreis zusammen sein können. Vom 23. Dezember bis zum 1. Januar dürfen sich maximal zehn Menschen treffen, Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt. So dürfte sich etwa der erweiterte Familienkreis mit Verwandten aus Hamburg, München oder Berlin in Hannover treffen und unter dem Weihnachtsbaum Geschenke auspacken.

Was ist mit den Weihnachtsgottesdiensten?

Gottesdienste sind grundsätzlich erlaubt. Allerdings gelten auch hier die Abstandsregeln. Beispielsweise hat die Marktkirche in Hannover in Corona-Zeiten nur noch 150 Plätze, sonst sind es 800. Und die sind zu den Christvespern an Heiligabend immer komplett belegt. Weil noch unklar ist, ob die Gottesdienste nach draußen übertragen werden dürfen, gibt es auch noch die Planung, Heiligabend zusätzliche Christvespern anzubieten. Denn Großveranstaltungen in Kirchen schließen die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin aus.

Silvester haben wir immer mit drei anderen Familien gefeiert. Geht das dieses Jahr?

Schon. Allerdings kommt es darauf an, wie viele der Kinder 14 Jahre oder älter sind. Denn auch Silvester dürfen sich maximal zehn Personen treffen, und die Zahl der Haushalte wird nicht begrenzt. Kinder unter 14 Jahren zählen nicht mit. Es kann also theoretisch eine Silvesterfeier mit zehn Menschen ab 14 Jahren und 14 jüngeren Kindern stattfinden. Um die Sicherheit zu erhöhen, könnte sich ein Corona-Schnelltest vor dem Treffen lohnen.

Was ist mit dem Silvesterfeuerwerk?

Auf belebten Straßen und Plätzen darf in diesem Jahr grundsätzlich kein Silvesterfeuerwerk abgefeuert werden, um größere Gruppenbildungen zu vermeiden. Öffentlich veranstaltete Feuerwerke sind verboten. Ein generelles Verkaufsverbot von Böllern ist nicht geplant. Der Leiter des Corona-Krisenstabs in Niedersachsen, Heiger Scholz, ruft jedoch dazu auf, komplett auf Böller und Raketen zu verzichten, um die Krankenhäuser nicht weiter zu belasten.

Solche Fotos wird es in diesem Jahr wohl nicht geben. Quelle: Moritz Frankenberg (Archiv)

Harz oder Küste: Darf ich Weihnachten oder Silvester ein paar Tage verreisen?

Reisen ist derzeit nicht verboten, aber ausdrücklich nicht erwünscht. Übernachtungsmöglichkeiten in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen dürfen bis zum 20. Dezember nicht für touristische Zwecke zur Verfügung gestellt werden. Für die Feiertage gibt es noch keine Regelung. Es gilt aber als wahrscheinlich, dass es bei den Einschränkungen bleibt. Ziel ist, dass möglichst wenige Menschen unterwegs sind um dem Virus möglichst wenig Verbreitungsmöglichkeiten zu bieten.

Reisen ist derzeit nicht verboten – aber auch nicht erwünscht. Quelle: Christin Klose/dpa (Symbolbild)

Und wie ist das mit unserem Skiurlaub?

Dafür gibt es derzeit noch keine Regelung. Die Bundesregierung möchte ein abgestimmtes Verhalten mit den Nachbarländern und fordert vorerst einen Verzicht. Zunächst bis zum 10. Januar sollten die Deutschen nicht in den Skiurlaub reisen, heißt es vonseiten der Bundesregierung. Italien und Frankreich haben bereits angekündigt, die Skigebiete nicht vor dem 10. Januar zu öffnen. Aber Österreich zieht nicht mit und hofft, seine Skigebiete so schnell wie möglich freizugeben, sollte die Zahl der Neuinfektionen zurückgehen.

Um die Schulferien über Weihnachten und Silvester gab es viel Durcheinander. Wann fangen die Ferien jetzt eigentlich an?

Eigentlich war der erste Ferientag in Niedersachsen für Mittwoch, 23. Dezember, geplant. Jetzt ist er auf Montag, 21. Dezember, festgesetzt. Damit ist Freitag, 18. Dezember, in fast allen Bundesländern der letzte Schultag vor dem Weihnachtsfest. In Niedersachsen soll es für Schüler von der 1. bis zur 6. Klasse am Montag, 21., und Dienstag, 22. Dezember, eine Notbetreuung in den Schulen geben. Diese großzügigere Ferienregelung soll die Gefahr verringern, dass Schülerinnen und Schüler eine mögliche Corona-Infektion bei familiären Weihnachtsfeiern an besondere Risikogruppen wie zum Beispiel die Großeltern weitergeben. Der planmäßige erste Schultag im neuen Jahr ist dann Montag, 11. Januar 2021.

Gibt es weitere Regelungen für Schüler?

Ja, laut Erlass können Schüler, die Weihnachten mit Angehörigen einer Risikogruppe feiern, für den 17. und den 18. Dezember vom Unterricht befreit werden. Dafür ist ein besonderer Antrag bei der Schulleitung nötig. Zur Risikogruppe zählen Menschen mit Vorerkrankungen zum Beispiel im Herz- und Kreislaufbereich sowie Frauen und Männer ab 60 Jahren.

Gibt es besondere Regelungen für Unternehmen?

Bundesregierung und Ministerpräsidenten fordern die Unternehmen auf, „dringend“ zu prüfen, ob Betriebstätten durch Betriebsferien oder großzügige Homeoffice-Lösungen zwischen dem 23. Dezember und dem 1. Januar schließen können.

Um die Weihnachtsfeiertage herrscht in den Zügen immer dichtes Gedränge. Was will die Bahn dagegen tun?

Die Deutsche Bahn hat angekündigt, zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember das Angebot im Fernverkehr deutlich auszubauen. Dann soll es täglich 13.000 zusätzliche Sitzplätze geben. Eine zunächst angedachte Reservierungspflicht während der Feiertage wurde wieder verworfen.

Von Mathias Klein