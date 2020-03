Hannover

Natürlich hat sie all die Aufrufe gehört. Die Appelle, soziale Kontakte zu reduzieren und die Wohnung möglichst nicht zu verlassen. Für sie klingt das wie Hohn. „Überall heißt es, man soll zu Hause bleiben“, sagt sie bitter. „Ich frage mich nur, wie ich das machen soll.“ Die 65-Jährige, die sich Klarissa nennt, hat kein Zuhause. Sie schläft meist neben anderen Obdachlosen in der U-Bahn-Station Kröpcke. „Da ist vielen egal, ob man Abstand zueinander hält“, sagt sie.

Für Menschen wie sie ist durch Corona alles anders geworden. Zahlreiche Hilfseinrichtungen bleiben wegen der Ansteckungsgefahr derzeit geschlossen. „Der Treffpunkt Kompass ist zu, und beim Kontaktladen Mecki gibt es morgens nur noch Brötchen an der Tür“, sagt Klarissa. Obdachlose dürfen auch nicht mehr in Gruppen zusammensitzen, obwohl die Clique ihnen oft sozialen Halt gibt. „Das alles ist psychisch sehr belastend“, sagt Klarissa. Dafür besucht sie jetzt regelmäßig den Tagestreff der Caritas am Leibnizufer.

Caritas stockt Angebot auf

Dieser hat sein Angebot spontan erweitert: Im Garten sind jetzt zwei Zelte aufgebaut; Kreuze auf den Tischen dienen als Abstandsmarkierungen. Es dürfen jeweils nur 30 Personen auf das Gelände. Helfer in Schutzkleidung verteilen hier Lunchpakete und geben täglich um 17 Uhr Essen aus. „Bei uns können Obdachlose auch weiterhin duschen, wir desinfizieren die Räume häufig“, sagt die Sozialarbeiterin Ramona Pold.

Schilder am Tor des Caritasverbandes regeln den Einlass, Helfer in Schutzkleidung versorgen Obdachlose. Quelle: Simon Benne

Vormittags gibt es hier regelmäßig eine ärztliche Sprechstunde. Erzieherinnen, deren Kindergärten momentan geschlossen sind, helfen ehrenamtlich. Und Restaurants, die ihre Lebensmittel derzeit ohnehin nicht verarbeiten können, spenden diese an den Tagestreff. „Die Solidarität ist groß, und die Disziplin unter den Wohnungslosen auch“, sagt Ramona Pold. Sie wünscht sich allerdings, dass die Helfer besser mit Schutzmasken versorgt werden. „Und die Parks sollten für Obdachlose zum Campieren freigegeben werden.“

Was tun bei Quarantäne?

Vertreter von Hilfsorganisationen schlagen angesichts der Pandemie Alarm: „Was tun wir, wenn sich Corona unter Obdachlosen verbreitet?“, fragt Andreas Schubert vom Caritasverband besorgt: „Eine Quarantäne ließe sich nur schwer umsetzen.“ Männerwohnheime stoßen bereits jetzt an ihre Kapazitätsgrenzen. „Einige unserer Zwei-Zimmer-Appartements haben wir nur als Einzelzimmer belegt, falls ein Quarantänefall auftritt“, sagt Horst Vorderwülbecke, der Vorsitzendes Kolpinghauses. Doch eine wirkungsvolle Isolation ließe sich kaum realisieren, die Krankheit würde sich in der Szene ungehindert verbreiten.“

"Es ist psychisch belastend": Die Obdachlose Klarissa ist jetzt häufig bei der Caritas am Leibnizufer zu Gast - Menschen wie sie leiden besonders unter der Pandemie. Quelle: Simon Benne

„Viele Betroffene husten und sind erkältet“, sagt Sandra Lüke von der Hilfsinitiative Café Bollerwagen. „Sie rennen auf der Straße herum und können nirgendwo bleiben, sie können auch nicht duschen“, sagt sie. Um wenigstens ihre hygienische Lage zu verbessern, fordert Reinhold Fahlbusch, Begründer der Initiative Stimme der Ungehörten, Schwimmbäder für Wohnungslose zu öffnen. „Auch Jugendherbergen und nicht genutzte Flüchtlingsunterkünfte, aber auch kirchliche und schulische Einrichtungen müssen sofort für Obdachlose geöffnet werden.“

Hier gibt es Hilfe für Obdachlose Seit einigen Tagen geben die Stadt und etliche Hilfsorganisationen an mehreren Ausgabestellen jeweils von 17 bis 18 Uhr Mahlzeiten an Obdachlose aus, die im HCC gekocht wurden. Dazu zählen: Der Bauwagen vom Neuen Land unter der Raschplatzhochbrücke. Dort gibt es auch Care-Pakete der Obdachlosenhilfe Hannover. Das Kulturzentrum Pavillon (auch hier gibt es Care-Pakete). Heilsarmee Am Marstall. Notschlafstelle Alter Flughafen ( DRK). Drogenkonsumraum Stellwerk in der Fernroder Straße. Caritasverband am Leibnizufer.

Die Landesarmutskonferenz, ein Dachverband mehrerer Initiativen, hat die Landesregierung aufgefordert, angesichts der Krise sofort eine gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft zu gründen. „Wir brauchen nachhaltigen, bedarfsgerechten und sozialen Wohnraum“, heißt es in dem Appell. Für Menschen wie Klarissa würde das höchstens langfristig etwas ändern. „Im Moment fühlt es sich so an, als wäre jeder Tag der letzte“, sagt die 65-Jährige. Ihr Freund liegt seit ein paar Tagen im Krankenhaus. „Er hat Probleme mit der Lunge, aber kein Corona“, sagt sie. Es klingt, als wären sie wenigstens für dieses Mal noch davongekommen.

Von Simon Benne