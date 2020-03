Hannover

Von außen betrachtet sieht es aus wie Herumhüpfen auf einem Spielplatz für Erwachsene. Doch wer sich zum achten Mal hintereinander auf den Boden gelegt hat, aufgesprungen und auf eine Holzkiste gehüpft ist, um sich sogleich wieder auf den Boden zu werfen, spürt das Herz in der Brust hämmern. Das Tröstliche ist: Die gesamte Gruppe schwitzt und keucht, wahre Leidensgenossen.

Crossfit gehört zu den Fitnesstrends, die vor einigen Jahren aus den USA nach Deutschland schwappten und sich etablierten – auch in Hannover. Trainiert wird nicht in Hochglanz-Studios zu Diskomusik, sondern bevorzugt in Lagerhallen zu Rock und Punk. Die Crossfit-Halle „First Class“ befindet sich stilecht in einem Gewerbegebiet an der Vahrenwalder Straße. Über eine Stahltreppe gelangt man ins Innere. Schwarz getünchte Wände, aufgerauter Gummiboden, Holzkisten stehen in der Mitte der weiten Halle, daneben Kurzhanteln. „In knapp zehn Minuten geht es los“, sagt Trainer und Inhaber Moritz Hauser.

Die Knie müssen bei dieser Übung die Ellbogen berühren. Quelle: Navid Bookani

Crossfitter sind vielseitig

Vor fünf Jahren eröffnete Hauser seine „Box“, wie die Trainingsräume bei Crossfittern heißen. Zuvor war er viele Jahre Mitglied in diversen Fitnessstudios, mit mäßigem Erfolg. „Ich habe viel gepumpt, sah gut aus, aber fit war ich nicht“, erzählt der 31-Jährige mit der Turner-Figur. Dann sei er im Internet auf Crossfit gestoßen und habe sich ein paar Wettkämpfe auf Youtube angesehen. „Die Typen konnten 200 Kilogramm heben, auf Händen laufen, waren schnelle Sprinter und sahen blendend aus“, sagt Hauser. Das Trainingskonzept habe ihn überzeugt und irgendwann wollte er seine eigene Box eröffnen.

Wir wärmen uns auf. Das heißt, wir absolvieren mehrere Burpees hintereinander. Dabei legen wir uns auf den Boden, stehen auf, hüpfen kurz hoch und legen uns wieder hin. Klingt billig, ist aber nach spätestens zehn Wiederholungen überraschend anstrengend. Meine acht Mitstreiter, Frauen und Männer zwischen 25 und 55 Jahre alt, keuchen ebenso wie ich. Danach erklärt uns Hauser die Übungen, die später im Workout hintereinander abgearbeitet werden.

Boxjumps sehen lustig aus, sind aber enorm anstrengend. Quelle: Navid Bookani

Bewegungen aus dem Alltag werden übernommen

Crossfit ist eine Kombination aus Übungen, wie sie sich Turnvater Jahn erdacht hat, und modernem Fitnesstraining. Kniebeugen, Liegestütze und Klimmzüge gehören dazu, aber auch Gewichtheben und Turnen an Reck und Ringen. „Im Grunde orientiert sich Crossfit an alltäglichen Bewegungen“, sagt Hauser. Wenn Oma eine Dose aus der Einkaufstasche hebt und ins Regal über ihrem Kopf stellt, sei das dieselbe Bewegung wie beim Dumbbell Snatch, zu deutsch: Kurzhantelreißen.

Ich schnappe mir die 12-Kilo-Kurzhantel, denke an Omas Einkäufe und wuchte das Gewicht über meinen Kopf. Hauser geht herum und beobachtet, wie sich jeder abmüht. „Rücken gerade halten, aus den Beinen heben, auf eine fließende Bewegung achten“, rät er mir. Die Übung fühlt sich seltsamerweise leicht und schwer zugleich an. Ich finde in einen Rhythmus hinein, das Gewicht der Hantel gibt Halt, aber nach einigen Wiederholungen fange ich an zu schnaufen.

Um schmerzende Hände an der Reckstange zu vermeiden, lohnt sich der Griff in den Kreide-Eimer. Quelle: Navid Bookani

Auch 75-Jährige halten sich fit

Crossfit ist nicht nur etwas für beinharte Fitness-Fans, sondern auch ein Gesundheitstraining. Hauser erzählt von einem 75-jährigen Mitglied seiner Box, das inzwischen fit wie ein Turnschuh sei. 170 Mitglieder zählt der exklusive Club im Gewerbegebiet. „Ich kenne jeden und deren Fitnessstand“, sagt Hauser.

Danach hängen wir uns an Reckstangen und versuchen, mit Schwung die Beine hochzuklappen und mit den Füßen die Stange zu berühren. Das klappt ein bis zwei Mal, dann versagen nicht nur meine Bauchmuskeln, sondern auch meine Hände. Mit viel Kreide auf den Handflächen gelingt es mir, mich länger festzukrallen. „Es reicht auch, wenn ihr die Knie zu den Ellbogen schwingt“, sagt Hauser. Als dritte Übung stehen die ungeliebten Burpees auf dem Programm, kombiniert mit einem Sprung auf eine Holzkiste – Boxjumps genannt.

Teilnehmer gehen an die Grenzen

Eigentlich reicht mir alles schon, doch das Schönste kommt zum Schluss. Alle Übungen – Kurzhantelreißen, Schwingen an der Reckstange und Burpees mit Boxjumps – hecheln wir jetzt mit verschiedenen Wiederholungszahlen durch. Danach legen wir eine kurze Pause ein, dann geht es wieder los – fünf Runden insgesamt. Am Ende, ich gestehe es, habe ich keineswegs die vorgeschriebenen Wiederholungen geschafft.

Wir dehnen unsere Gliedmaßen, bringen den Puls runter. Alle lächeln und sind ein bisschen stolz, dass sie durchgehalten haben. Hauser klatscht uns ab und lädt alle am Wochenende zu Kaffee und Kuchen in seine Box ein – weil er heiratet. Angenehm erschöpft verlasse ich die Halle, der Muskelkater am nächsten Tag hält sich in Grenzen.

Die Beiträge für Crossfit First Class, Vahrenwalder Straße 213, richten sich nach den Trainingsintervallen. Wer zwei Mal in der Woche kommt, zahlt monatlich 80 Euro, 12 Einheiten im Monat kosten 99 Euro. Wer unbegrenzt trainieren möchte, zahlt 149 Euro. Rabatt gibt es für Schüler und Studenten, sowie für Polizisten, Soldaten Feuerwehrleute.

