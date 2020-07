Locorito, Schenker, Bronco’s und The Harp sind klingende Namen in der hannoverschen Gastroszene. Nun haben sich die vier Macher zusammengetan, um am Montag ein gemeinsames Restaurant zu eröffnen: Cuchillos Meatery an der Schmiedestraße. Neben Essen und Drinks in mexikanischem Flair gibt es dort auch ein ganz besonderes Messer.