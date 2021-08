Hannover

Seit dem 1. Juli startet der Langenhagener Abdula Hadi mit seinem Team im Vereinsrestaurant vom MTV-Herrenhausen neu durch. Ein Stück hannoversche Erinnerungskultur wiederbeleben, das liege ihm am Herzen. Aber auch für Nicht-Vereinsmitglieder bietet das Restaurant eine neue Option in familiärer, unbefangener Atmosphäre zu speisen.

Schlicht und unkonventionell, aber hell und einladend ist das Gasthaus eingerichtet. Vom Club-Sandwich über orientalisches Curry bis hin zum klassischen Schnitzel. Rund 40 verschiedene Speisen werden zu moderaten Preisen angeboten. Zudem gibt es ein kleines Grillhaus im Außenbereich, zukünftig soll es dort orientalische Grillspezialitäten wie Hackspieße geben. Das Restaurant sei citynah, aber fernab vom Trubel. „Der perfekte Ort, um nach einem Spaziergang in den Herrenhäuser Gärten Ruhe im Grünen zu finden“, meint der Restaurantleiter.

Neuer Betreiber ändert Gesamtkonzept

Egal ob Essen gehen, Fußball gucken oder wöchentlicher Stammtisch: Täglich von 16 bis 22 Uhr ist das Kultrestaurant geöffnet und bietet mehr als nur eine Bierrunde und Pommes für MTV-Mitglieder. Eine violette Wandbeleuchtung, weiße Tischdecken, es läuft Lounge-Musik. Statt zweiseitigen Pappkarten gibt es fortan ummantelte Speisekarten. Dennoch, nicht zu modern und dekoriert solle es werden, „das passt hier nicht her“, sagt Hadi. Eine Auswahl an Sportauszeichnungen bleibt in schlichten Vitrinen ausgestellt.

Gute drei Jahre hatte es keinen regulären Restaurantbetrieb in diesen Räumen gegeben. „Wir mussten sehr viel für die Sauberkeit tun und haben die gesamte Küche unseren Bedürfnissen entsprechend umgebaut“, so der neue Betreiber. Nun fehle noch die neu bestellte Gartenbestuhlung, die Speisekarte werde noch überarbeitet und auch im Innenbereich seien Veränderungen geplant. So nach und nach nähere sich aber alles seinen Vorstellungen. „Fertig ist man ohnehin nie“, sagt Hadi, ein gutes Restaurant lebe schließlich von fortlaufenden Verbesserungen. Das Feedback der Kunden sei ihm dabei sehr wichtig. Einige Stammtischrunden, die schon vor vielen Jahren hier waren, hätten bereits den Weg zurück gefunden. Der gute Start stimmt Hadi zuversichtlich.

Auch in der Veranstaltungsplanung wird Neues geboten

Der neue Culinar-Inhaber ist langjähriger Geschäftsführer im Cateringbereich. „Uns fehlten immer Räume“, sagt er mit einem zufriedenen Blick in Richtung des gegenüberliegenden Veranstaltungsraumes. Neben dem normalen Restaurantbetrieb auch im Eventbereich gut aufgestellt zu sein, sei auch für die Vereinskultur bedeutend. Zusätzlich zu Hochzeiten und Geburtstagsfeiern lassen sich Vereinssitzungen und -feiern unkompliziert in den eigenen Räumlichkeiten planen. Im Veranstaltungsraum finden bis zu 80 Leute Platz, aber auch der Restaurantbereich mitsamt Terrasse und die angrenzende Kegelbahn kann angemietet werden.

Von Felina Wellner