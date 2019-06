DGB-Studie: Hannover braucht schnell mehr bezahlbare Wohnungen

Ein Bankräuber erschießt in Waldheim einen Kunden. Nahe ihres Elternhauses in Mardorf wird eine 15-Jährige erdrosselt aufgefunden. An der Noltemeyerbrücke werden Teile der Leiche eines Rentners im Kanalwasser entdeckt. Die Täter? Unbekannt. In mehr als 80 Mordfällen tappt die Polizei Hannover noch immer im Dunkeln.