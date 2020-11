Hannover

Fast die Hälfte der Auszubildenden im letzten Lehrjahr wissen nicht, ob sie nach der Abschlussprüfung übernommen werden. Das ist ein Ergebnis des Ausbildungsreports 2020 für Niedersachsen und Bremen des Deutschen Gewerkschaftsbunds ( DGB), der am Dienstag in Hannover vorgestellt wurde. Für den Bericht hat der DGB von September 2019 bis Mai 2020 rund 2500 Azubis zu ihren Lehrberufen befragt.

Im Bundesdurchschnitt ist nur 39,1 Prozent der Lehrlinge unklar, ob sie nach ihren ersten drei Berufsjahren einen neuen Arbeitsvertrag bei ihrem Ausbilder erhalten. Die Azubis im Norden spüren im Vergleich somit eine größere berufliche Unsicherheit. Das liege unter anderem an der Autoindustrie, die in Niedersachsen einen wichtigen Wirtschaftszweig ausmache, erklärte Mehrdad Payandeh, Vorsitzender des DGB-Bezirks von Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt. „Die allgemeine Unsicherheit in der Wirtschaft schlägt sich da nieder. Zum Beispiel bei Zulieferer-Firmen für Autos mit Verbrennermotoren herrscht eine Ungewissheit, jetzt wo die Elektroautos immer stärker nachgefragt werden“, sagte er.

Die Corona-Krise hatte keine Auswirkung auf die ungewisse Situation auf dem Arbeitsmarkt, weil der Großteil der Daten vor dem Frühjahr 2020 erhoben wurde. Die berufliche Unsicherheit unter den Azubis hat laut der Studie sogar zugenommen. Im Vorjahr wussten nur 39 Prozent nicht, ob sie von ihrem Arbeitgeber übernommen werden.

Zufriedenheit mit Ausbildung ist hoch, nimmt aber ab

Die Zufriedenheit unter den Azubis ist dennoch weiterhin hoch. 70,8 Prozent sind mit ihrer Ausbildung sehr zufrieden oder zufrieden. Dafür wurden sie zur Ausbildungsvergütung, Zahl der Überstunden, Betreuung und Ausbildungsqualität befragt. Besonders positiv bewerten Verwaltungsfachangestellte ihre Ausbildung. Hotelfachmänner und -frauen kritisierten ihre Ausbildung am stärksten.

„Das ist ein gutes Ergebnis, aber manche Branchen müssen sich berappeln“, forderte Payandeh. Der Anteil der Befragten, die ihre Berufsschule als sehr gut einschätzt, ist im Vergleich zu 2019 um fast 10 Prozent gestiegen. Grund dafür sei mehr Personal und die bessere Ausstattung dank des Digitalpakts Schule, sagte Ute Neumann, Leiterin der Abteilung Jugend beim DGB.

Dennoch ist der Anteil der unzufriedenen jungen Mitarbeiter seit 2016 um fünf Prozent gestiegen. Der DGB hält als Ursache schlechte Arbeitsbedingungen für möglich. „Fast ein Drittel macht regelmäßig Überstunden. Auch der Stress ist in einzelnen Branchen gestiegen“, sagte Neumann.

Azubis wünschen sich eigene Wohnung

Missmut herrscht unter den Lehrlingen auch bei ihrer Wohnsituation. 71 Prozent von ihnen wohnen bei Eltern oder Verwandten. Fast alle von ihnen würden jedoch in einer eigenen Wohnung wohnen. Aufgrund der geringen Bezahlung ist das meist nicht möglich. Der niedrige Lohn führt auch dazu, dass 13 Prozent neben ihrer Vollzeitstelle noch einen Nebenjob haben.

Der DGB wünscht sich wegen des niedrigen Gehalts die Einführung eines Azubitickets und den Ausbau des Bus- und Bahnnetzes. „Wenn wir es ernst meinen mit der ökologischen Transformation und Attraktivität der Ausbildungsberufe, dann müssen wir den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs hinbekommen“, meinte Payandeh.

Von Inga Schönfeldt