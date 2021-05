Hannover

Die Corona-Pandemie macht den Wasserrettern der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) zu schaffen. Präsident Achim Haag berichtet der HAZ, dass es einen deutlichen Trainings- und Ausbildungsrückstand gibt. Unter anderem seien 70 Prozent weniger Abzeichen vergeben worden. Coronabedingt konnten auch Lehrgänge und Ausbildungen nicht stattfinden. Der Stau soll in den kommenden Monaten abgebaut werden. Sicherheitseinbußen an Seen und Stränden der Region Hannover und in Niedersachsen gebe es aber nicht – allerdings ein erhöhtes Ertrinkungsrisiko wegen deutlich mehr Nichtschwimmern.

„Nur ein sicherer Schwimmer ist ein guter Rettungsschwimmer“, sagt Haag. Allerdings seien aufgrund der geschlossenen Schwimmbäder keine Trainings möglich gewesen. Allein in Niedersachsen gibt es rund 4500 DLRG-Rettungsschwimmer, sie alle müssen ausgebildet werden oder in regelmäßigen Abständen ihr Wissen in Lehrgängen auffrischen. „Das Ganze ist jetzt ins Stocken geraten“, sagt Haag. 2020 ertranken 50 Menschen in Niedersachsen, davon 18 in Seen beziehungsweise Teichen und 14 in Flüssen.

Ganzer Jahrgang ohne Schwimmunterricht

Gleichzeitig leidet der generelle Schwimmunterricht unter den Corona-Bedingungen. In Niedersachsen konnten nach DLRG-Angaben etwa 150.000 Kinder nicht wie gewohnt ausgebildet werden. Haag: „Das ist ein ganzer Jahrgang, vielleicht sogar zwei.“ Bundesweit wurden 2019 beispielsweise noch 48.243 Seepferdchenabzeichen vergeben, im vergangenen Jahr waren es gerade mal 14.566. Diese massiven Einschnitte ließen sich keinesfalls in wenigen Wochen nachholen.

Angesichts der anstehenden Lockerungen und der nun startenden Badesaison blickt der DLRG-Präsident mit Sorge auf den Sommer. Das Risiko des Ertrinkens sei „dauerhaft erhöht“, weil in der Pandemie die Zahl der Nichtschwimmerinnen und Nichtschwimmer „signifikant“ gestiegen sei. Die DLRG bittet daher unter anderem Städte und Kommunen als Betreiber der Bäder um Unterstützung, Zeiten für Schwimmunterricht zu schaffen. Gleichzeitig seien Intensivkurse in Planung.

Übungen während der Wachdienste

Auf die Sicherheit beispielsweise am Strandbad Maschsee oder an Wochenenden am Langenhagener Silbersee hätten die Trainingsausfälle aber keine Auswirkungen. „Unsere Rettungsschwimmer haben ihr Wissen ja nicht verlernt“, sagt Haag. Auch die Personalstärke bleibe erhalten, niemand müsse für Kollegen mit abgelaufenen Zertifikaten einspringen. Es gehe jetzt vor allem darum, Rückstände und aufzufrischende Kurse rasch nachzuholen. Deshalb werde die DLRG entsprechende Übungen direkt an und in den Seen während der Wachdienste durchführen. Haag: „Wir sind einsatzbereit.“

Von Peer Hellerling