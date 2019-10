Hannover

Mit einer Mahnwache haben Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) in Hannover am Freitagabend während einer Präsidiumssitzung der Hilfsorganisation an der Karlsruher Straße protestiert. Hintergrund ist das Zerwürfnis zwischen Konzernbetriebsrat auf der einen und Präsidium und Vorstand auf der anderen Seite.

Nach Angaben der Betriebsratsvorsitzenden Kathrin Windt beteiligten sich rund 100 Beschäftigte an der Aktion. Kritisiert wird die Informationspolitik – unter anderem bei der Neuvergabe von Reinigungsdiensten. „Vorstand und Präsidium betrachten die Vorwürfe für ausgeräumt. Wir sehen das anders“, sagt Windt.

Beim DRK in Hannover gärt es schon seit mehr als einem Jahr. Der Konzernbetriebsrat hat Anfang Oktober einen Strafantrag bei der Staatsanwaltschaft gegen Vorstand Steffen Baumann wegen des Verdachts auf Korruption gestellt. Die Behörde ermittelt, weil sie einen Anfangsverdacht bestätigt sieht. Parallel läuft ein Verfahren gegen den DRK-Präsidenten Thomas Decker, der interne Informanten unter Druck gesetzt haben soll.

Von Bernd Haase