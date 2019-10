Hannover

Das Deutsche Rote Kreuz ( DRK) in Hannover wird von einer Vertrauenskrise erschüttert. Der Konzernbetriebsrat hat bei der Staatsanwaltschaft Strafantrag gegen Vorstand Steffen Baumann wegen des Verdachts auf Korruption gestellt. „Wir zweifeln daran, dass es bei der Auftragsvergabe in unserem Hause mit rechten Dingen zugeht“, sagte die Vorsitzende Katrin Windt der HAZ. „Da unsere Bemühungen um eine interne Aufklärung erfolglos geblieben sind, hatten wir keine andere Wahl.“ Der Vorstand und das Präsidium bestreiten die Vorwürfe.

Die Behörde hat inzwischen ein Ermittlungsverfahren wegen „ Bestechlichkeit im geschäftlichem Verkehr“ eingeleitet. „Wir sehen hier den Anfangsverdacht bestätigt“, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover, Oliver Eisenhauer. Darüber hinaus werde auch wegen des Verdachts versuchter Nötigung ermittelt. Das erste Verfahren richtet sich dem Vernehmen nach gegen Baumann – das zweite gegen den DRK-Präsidenten Thomas Decker. Er soll zwei internen Informanten mit dem „Rausschmiss“ gedroht haben.

Teure Gutachter sollen für Klarheit sorgen

Innerhalb des DRK gärt das Misstrauen schon seit mehr als einem Jahr. Den Anfang markiert eine Rumänien-Reise Baumanns Mitte Mai 2018: Im Anschluss daran soll es zur Anbahnung von Geschäften mit zwei anderen Teilnehmern der Reise gekommen sein – der Verdacht auf Bestechlichkeit ergibt sich aus der Frage, wer dafür die Kosten übernommen hat. Zudem wirft der Betriebsrat dem DRK-Präsidium vor, den Hinweisen auf die vermeintlichen Verstöße nicht adäquat nachgegangen zu sein.

Die einzelnen Parteien haben sich inzwischen juristisch munitioniert: Der Betriebsrat stützt sich auf ein Gutachten des Wirtschaftsrechtlers Prof. Hendrik Schneider, der als Experte für ordentliche Unternehmensführung (Compliance) gilt. Auftraggeber sind die Geschäftsführer der operativen DRK-Gesellschaften unterhalb des Vorstandes – dem Vernehmen nach soll die Studie 20.000 Euro gekostet haben. In etwa die gleiche Summe habe das DRK-Präsidium für ein Gutachten der hannoverschen Rechtsanwaltskanzlei Fontaine-Götze ausgegeben, das die Compliance-Vorwürfe entkräften soll, hieß es.

Reisekosten werden erst spät beglichen

Beim Verdacht der Bestechlichkeit geht es um die angebahnte Übernahme eines Versicherungspaketes des DRK durch einen Makler aus Stadthagen und um die angebliche Bevorzugung eines Reinigungsunternehmens aus Wunstorf. Die Geschäftsführer beider Gesellschaften sitzen im Präsidium des Kinderhilfswerkes International Children Help, das die Reise ins rumänische Sibiu organisiert hat. Es gebe Hinweise darauf, dass DRK-Vorstand Baumann die Reisekosten „weder selbst getragen noch aus dem Vermögen des Regionalverbandes bezahlt hat“, heißt es im Gutachten von Schneider. Damit liege der Verdacht auf Vorteilsnahme nahe.

Diese Darstellung weisen Baumann und die Gutachter des Präsidiums zurück. „Es handelte sich eindeutig um eine Dienstreise“, sagte der Vorstand der HAZ. Sein Ziel sei gewesen, „das Verfahren der Fachkräftegewinnung aus Siebenbürgen zu verstehen“. Als Reisepreis habe man vorab pauschal 750 Euro vereinbart. Bis die Organisatoren dem DRK diese Kosten in Rechnung stellten, vergingen jedoch 15 Monate – „die Gründe hierfür sind nicht bekannt“, schreiben die Anwälte aus der Kanzlei Fontaine-Götze. Laut Baumann wurde der Betrag am 12. August 2019 beglichen.

Der Präsident droht mit Rausschmiss

Zu diesem Zeitpunkt waren die Vorwürfe gegen den Vorstand intern bereits seit mehreren Monaten publik. Weil in der Belegschaft Zweifel an der Redlichkeit der Auftragsvergabe beim DRK aufkamen, hatten sich Mitte Dezember 2018 zwei Geschäftsführer an das Präsidium mit der Bitte um Aufklärung gewandt. In der Folge wurde beiden mit der Kündigung gedroht: Von Baumann kamen Ende März 2019 zwei Abmahnungen – DRK-Präsident Decker erklärte nach Angaben von Zeugen sinngemäß, dass er sich nicht scheuen würde, beide persönlich „rauszuschmeißen“, wenn er sie bei der Verletzung des Diskretionsgebots erwische.

Von Jens Heitmann