Hannover

In der Nacht zu Montag ist aus bisher unbekannter Ursache ein Feuer in der Dachgeschosswohnung eines Zweifamilienhauses an der Beneckeallee in Vinnhorst ausgebrannt. Das Ehepaar, dem das Haus gehört, konnte sich ins Freie retten. Allerdings hat sich der Mann dabei eine Brandverletzung am Bein und die Frau eine leichte Rauchgasvergiftung zugezogen. Beide wurden zunächst von einem Notarzt behandelt und dann ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 0.20 Uhr hatten mehrere Anrufer den Brand gemeldet. Als die Einsatzkräfte mit 16 Fahrzeugen an dem Haus eintrafen, schlugen die Flammen nach Angaben von Feuerwehrsprecher Andreas Hamann bereits aus einem Fenster und drohten, auf den Dachstuhl überzugreifen. Die Einsatzkräfte drangen unter Atemschutz in das Dachgeschoss vor und verhinderten dies. Inklusive Nachlöscharbeiten dauerte der Einsatz bis 3 Uhr.

Die Schadenshöhe konnte die Feuerwehr am Montag noch nicht beziffern. Auf Grund der massiven Brand- und Rauchschäden ist das Haus nicht bewohnbar.

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Bernd Haase